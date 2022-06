El deportivismo, sensible a cualquier contratiempo en unos días para la historia, lleva varias jornadas esperando una noticia que se acabó produciendo ayer: el regreso de Juergen Elitim al césped de Abegondo. El colombiano, insustituible para Borja Jiménez en el centro del campo del equipo coruñés, se ha pasado parte de esta semana en casa y en el gimnasio tras sufrir una gastroenteritis. Tantos los técnicos como los servicios técnicos le esperaban ya ayer en el trabajo de grupo y finalmente el pivote, cedido por el Watford, no falló a esa cita programada para el alivio de todos. De hecho, podría haberse entrenado ya con todos en la jornada previa, pero la deshidratación y el riesgo de lesiones que acompañan al contratiempo físico que sufrió aconsejaban ser prudentes. Tiene fondo físico, solo necesitaba que no se castigasen sus músculos.

La sesión programada por Borja Jiménez no supuso una gran carga de trabajo a la espera de la última sesión de hoy por la tarde en Abegondo. a la hora del partido. El técnico repite rutina y será más exigente la preparación de hoy con Juergen Elitim entre los citados y sin ninguna limitación física. Esta alta del ex de la Ponferradina hace que a día de hoy Víctor García y Trilli sean una semana más las únicas ausencias, en esta ocasión para el partido ante el Albacete. Estas buenas noticias en Abegondo le permitirán a Borja seguir con sus planes para el último partido de la temporada, que pasan por tocar lo menos posible su apuesta de hace una semana ante el Linares en el mismo escenario, en el estadio de Riazor. La única duda que tiene en estos momentos el técnico es la misma que la semana pasada, pero quizás acrecentada por el gran partido ante el Linares de uno de los pretendientes de la banda izquierda Mario Soriano o William de Camargo. Ese es el dilema que mantiene Borja. Hace una semana el ganador de la disputa fue el brasileño, pero el gol y el gran partido del madrileño le hacen ganar enteros. La resolución al enigma, en un día. El resto de protagonistas están claros con Mackay en la portería; Antoñito, Lapeña, Jaime y Héctor en defensa; Villares, Álex y Juergen en la zona de pivotes y Quiles y Miku a la espera del ocupante de esa banda izquierda. Son los futbolistas en los que ha confiado Borja y ahora será fiel a sus decisiones previas.