La crueldad extrema, una penitencia infinita. No es seguir un año más en Primera Federación, eso casi es lo de menos hoy, es el cómo. En casa, con una generación de jóvenes deportivistas presta para su primera alegría, con una ciudad que transpiraba blanquiazul, con la mochila de los últimos años, ascendidos casi en enero, con mil vaivenes, miedos, recuperaciones y caídas, con Rubén de la Barrera consumando su vendetta a los que prescindieron de él. Todo para acabar cayendo en la prórroga ante un Albacete que no hizo más, pero que sí tuvo más cuajo para esperar su momento y ser certero. Las áreas fueron suyas. Doloroso. Como ante el Rayo en 1983. Habría que objetar, es inútil. Se va por la borda un proyecto que nació fuerte, que se tambaleó y que fue a fallar de nuevo en el momento culmen. Ni un especialista en ascensos como Borja fue capaz. Habrá que levantarse de nuevo. No queda otra, hay con qué, pero es inevitable que cada día cueste más.

Deportivo y Albacete se jugaban la vida, pero Rubén de la Barrera quiso jugar desde el primer minuto. No a la pelota, pero sí con sus piezas, con sus intenciones. Si había un equipo que necesitaba ganar ese era el manchego, aunque no en el minuto uno. En la cabeza del tecnico coruñés el mejor partido posible era uno que le bajase el voltaje a Riazor, al Dépor, que se pasase gran parte de la tarde en formol, a la espera de jugar con la ansiedad y los miedos coruñeses en los últimos compases, incluso en la prórroga. Había tiempo. El Dépor cae y seguirá un año más en Primera Federación Al Dépor le valía el empate, quería ganar ya. Sabía que estaban intentando meterlo en una tela de araña y lo peor que podía hacer era dejarse. Era una emboscada en diferido. El grupo albaceteño era fiel a lo que se espera de sus equipos. Tocaba y tocaba, sacaba la pelota sobre la línea de su portero en horizontal, atrayendo a los atacantes. Le funcionó quince minutos. Se jugaba a lo que querían, aunque los pupilos de Borja tampoco estaban excesivamente incómodos. Sin sustos, cada vez presionaban mejor los coruñeses, el campo se inclinaba. Juergen estaba imperial. Mario Soriano, la apuesta en el once, también ayudaba en esas labores. Se tenía el partido de blanquiazul. Y tardó menos de diez minutos en recoger el botín. Fue una mala salida, una pérdida y el pase de Juergen fue preciso para un Mario Soriano que no fallaba ante Bernabé. El que llegó el último, el que nadie esperaba, se convirtió en omnipresente. Abría los brazos, Riazor estallaba. Medio trabajo hecho, un mundo de tareas por delante. El guion de partido ya no le valía a los del Carlos Belmonte. La situación requería una reacción, otro talante de los, en teoría, visitantes. No pudo, el Dépor tampoco le dejó. Le generaba una incomodidad extrema a su rival. No llegaban, los locales recuperaban fáciles, lanzaban. Hubo varias para que llegase el 2-0. Una pena. Hubiera sido lo más parecido a una sentencia, porque todos sabían que la segunda parte esperaba a otro Alba. La nota negativa era que Villares estaba roto. Aguantó, probó, imposible. La baja iba a ser más que sensible. Había que seguir remando. Y lo previsible acabó ocurriendo. La única sorpresa es que regresó Villares al terreno de juego. El Albacete era otro. Lo lógico. Subió las líneas, movía la pelota con criterio, rondaba el área de Mackay. Tampoco tenía excesivas ocasiones, solo un cabezazo aislado que se le complicó a Mackay. Quizás el peor enemigo fue el propio Dépor. Cedió terreno, el esférico y se condenó a sufrir. No cerró el partido, le temblaron las piernas y se expuso. La gran fuente de ataque era la banda izquierda manchega, a Quiles le costaba recuperar. Pintaba mal, pero tampoco era tan difícil la receta para sufrir menos. Solo necesitaba respirar tocando. Es fácil decirlo, pero cuando te quema la presión... Pero lo consiguió. Se agarró, hasta se concedió alguna ocasión entre los nervios. Ya pesaban las piernas una barbaridad. Veía la orilla porque el Albacete llegaba, se asomaba, apenas tenía ocasiones más que un disparo largo. Hasta que llegó el minuto fatídico. Borja fue poblando el equipo de pivotes, sacó a futbolistas importantes como Juergen e hizo un doble cambio antes de defender una falta lateral. Error de principiante. Minuto 83, Gol de Alberto Jiménez, un cambio de De la Barrera, el mejor de los manchegos en la segunda parte. El Dépor fue un cadáver hasta la llegada de la prórroga. No sabía ni dónde estaba, mientras Riazor estaba helado. Llegó a esa zona, de momento estaba a salvo. La prorroga revitalizó al Dépor. Su primera parte de este tiempo añadido al que no quería llegar fue muy buena. Se reajustó, subió líneas, mandaba. Incluso llegó a tener sus ocasiones, la más clara fue una de Antoñito. Lo tenía ahí otra vez al alcance de la mano. Y se le volvió a escapar. El Albacete tampoco es generase un torrente de ocasiones, ni siquiera pisaba el acelerador. O no le daba para más o sabía que le iba a llegar su momento. Y se produjo el mazazo. Otra vez un centro lateral. Si el 1-1 había sido en el 83, el 1-2 en el 113. La guillotina hasta era precisa. El golpe es inenarrable. Hasta un cabezazo de Lapeña, a lo Pablo Marí. El fatalismo, bien atado. Los jugadores desolados, una grada helada y devastada. Toca apretar los dientes, pasar el luto.