La crueldad extrema, una penitencia infinita. No es seguir un año más en Primera Federación, eso casi es lo de menos hoy, es el cómo. En casa, con una generación de jóvenes deportivistas presta para su primera alegría, con una ciudad que transpiraba blanquiazul, con la mochila de los últimos años, ascendidos casi en enero, con mil vaivenes, miedos, recuperaciones y caídas, con Rubén de la Barrera consumando su vendetta a los que prescindieron de él. Todo para acabar cayendo en la prórroga ante un Albacete que no hizo más, pero que sí tuvo más cuajo para esperar su momento y ser certero. Las áreas fueron suyas. Doloroso. Como ante el Rayo en 1983. Habría que objetar, es inútil. Se va por la borda un proyecto que nació fuerte, que se tambaleó y que fue a fallar de nuevo en el momento culmen. Ni un especialista en ascensos como Borja fue capaz. Habrá que levantarse de nuevo. No queda otra, hay con qué, pero es inevitable que cada día cueste más.