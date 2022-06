No va más. El Dépor llega al segundo partido del play off, a la final ante el Albacete y Borja Jiménez pisará sobre seguro, aunque mantiene una duda. Con la salvedad de Antoñito por el lesionado Trilli, puede repetir su once de confianza, ese que alineó en el primer partido de liga ante el Celta B y al que ha recurrido, con matices, en innumerables ocasiones. Mario Soriano es el único que puede alterar sus planes al pelearle la banda izquierda a William de Camargo.

La portería es para Ian Mackay y le defienden por delante, además del lateral de Herrera, caras reconocibles como Lapeña, Jaime y Héctor. Los dos últimos le ganaron la partida en las últimas semanas a Borja Granero y a Diego Aguirre. El trío del pivote formado por Diego Villares, Álex Bergantiños y Juergen Elitim es inamovible. La punta de ataque es para Quiles y Miku, que esperan por compañero en el costado. La única duda es si Mario Soriano le arrebata el puesto a William.