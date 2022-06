Álex Bergantiños dio la cara como capitán del Dépor para analizar la dureza de la derrota de ayer. “Son momentos de muchos nervios y mucha frustración. Es difícil encontrar las palabras para explicar lo que se siente, tanto los aficionados como nosotros. Es complicado. Están en su derecho de considerar que no hemos estado a la altura de lo que representa el Dépor y esta camiseta porque no hemos conseguido el objetivo”, afirmó el coruñés, muy afectado por el amargo desenlace. “Estoy destrozado, como todo el deportivismo. Duele más que nunca”, confesó.

Considera Álex que todavía es muy pronto para tomar decisiones y, en cualquier caso, no es algo que le corresponda a él. “Lógicamente, cambios habrá. Cuando no consigues el objetivo, hay cambios. No seré yo el que diga cómo cuantificar dónde ni quiénes. No me corresponde a mí”, zanjó el capitán.

El centrocampista reconoce que hubo percances físicos que afectaron al rendimiento de algunos jugadores en el encuentro ante el Albacete, pero en cualquier caso “no hay excusas”. “No sirve de nada poner ninguna excusa. Hemos fallado. Se nos escapó el Racing [de Santander] en la liga regular y se nos escapó ante el Albacete. Teníamos que haber hecho más todos y conseguir el ascenso para nuestra gente”, añadió el coruñés, que confía en conservar el apoyo tan rotundo de la afición deportivista. “Estoy deseando que esto se mantenga y que no se caiga porque tengamos reveses”, concluyó Álex Bergantiños tras la derrota ante el Albacete.