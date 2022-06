El presidente del Deportivo, Antonio Couceiro, agradeció a la afición blanquiazul su apoyo incondicional y prometió abrir desde el lunes “una nueva etapa de gestión” orientada a devolver al equipo al fútbol profesional. “Tenemos que seguir luchando por llevar al Dépor donde realmente se merece”, afirmó Couceiro, que reiteró el “respaldo absoluto del primer accionista”, Abanca, “para seguir adelante”. Además, evitó pronunciarse sobre el futuro de Borja Jiménez, que tiene firmado otro año más con el Dépor. “No hemos debatido todavía estos temas. Reiniciamos una nueva etapa el lunes. Valoraremos todo tipo de situaciones y analizaremos con la mejor información posible las diferentes alternativas de futuro en todos los ámbitos para iniciar una construcción que nos lleve a tener el mejor equipo posible”, avanzó el presidente del Dépor.

Sobre el desarrollo de la final del play off contra el Albacete, elogió por encima de todo el rotundo respaldo de los seguidores blanquiazules. “Lo hemos tenido muy cerca y, desgraciadamente, no ha podido ser. Esto es fútbol y jugarlo todo a un partido a veces tiene estas cosas. Tenemos que seguir luchando claramente por conseguir llevar al Deportivo donde realmente se merece, y sobre todo, por estar a la altura de la afición”, continuó el presidente, muy agradecido hacia los miles de deportivistas que animaron desde dentro y fuera de Riazor: “Quiero dar las gracias a la actitud, a la participación y a los ánimos de la afición no solo contra el Albacete sino durante toda la temporada. La ilusión y el apoyo constante de principio a fin es uno de nuestros grandes valores para el futuro. Desde el lunes retomamos el trabajo, con gran ilusión para conseguir el objetivo de volver al fútbol profesional”, recalcó Antonio Couceiro tras la dura derrota.

Agradecimiento a la afición

El presidente garantizó que la continuidad del proyecto está asegurada porque cuenta con el apoyo del máximo accionista, Abanca. Reiteró el “absoluto respaldo que tenemos para seguir adelante, por supuesto del primer accionista y estoy convencido de que también de los más de 22.000 accionistas que forman parte del capital para tratar de adoptar las mejores decisiones que nos lleven a recuperar el nivel futbolístico que se merece el club y la ciudad”. En este sentido, Couceiro se mostró “convencido de que volveremos a reescribir la gran historia que el Deportivo se merece” e insistió en su “agradecimiento a esta afición extraordinaria, posiblemente la mejor del mundo”.