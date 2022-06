El delantero Alberto Quiles, de momento, no quiere decir nada definitivo sobre su futuro. Todavía está asimilando la derrota contra el Albacete que privó al Deportivo de volver a Segunda División. De todos modos, se ve en A Coruña. “Tendré que hablar con mi representante pero yo me veo aquí, estoy muy feliz, la afición que hay aquí... Ahora mismo, además, no me ha llegado nada y al acabar le dije a mi repre que de momento no quería saber nada”, comentó en el Palacio de la Ópera, donde recibió el premio Victor Gómez Lage-Dxtcampeón, que otorgan las peñas del Dépor y el periódico coruñés.

“No quiero escuchar nada, quiero irme para Huelva. No me he atrevido a ver el resumen del partido. Lo único que te puedo decir es que tengo un año de contrato más”, confesó el jugador que, desde el sábado, está “con muy malas sensaciones”. “Fue un palo duro, nadie se esperaba eso”, comentó, y agregó que “que siga o no Borja lo tiene que decidir el club”.