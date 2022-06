La RFEF recula hacia unos ‘play off’ con eliminatorias a doble partido

Riazor, A Malata y Balaídos acogieron las eliminatorias del play off de ascenso a Segunda División por primera y, muy probablemente, última vez. La Federación Española recula y apuesta ahora por recuperar el sistema tradicional para dilucidar los ascensos, con duelos de ida y vuelta en los campos de los equipos implicados y, por lo tanto, sin sede única. El acuerdo entre la RFEF y la Federación Galega era por tres años, este y dos más, pero todo apunta a que se romperá y los ascensos a Segunda División vía play off volverán a decidirse como antes de la pandemia. Es la voluntad de la RFEF no solo para las eliminatorias de ascenso a Segunda División, sino también para las que definirán qué clubes suben a Primera RFEF desde Segunda RFEF y a Segunda RFEF desde Tercera RFEF.

El lunes la Federación Española ya se mostró abierta a debatir sobre algunos de los aspectos de la reglamentación que más críticas habían generado, como por ejemplo el de la sede única para el play off, que impide a las aficiones implicadas disfrutar de sus equipos en sus propios estadios. En este sentido, los fiascos de los duelos por el ascenso disputados en A Malata y Balaídos, con entradas ridículas, o el vacío de gran parte de la grada de Preferencia el pasado sábado en Riazor cuando miles de deportivistas tuvieron que quedarse fuera porque se agotaron las localidades, son algunos de los muchos motivos para el sonrojo de la organizadora de la competición, que es la propia Federación Española. La Primera RFEF que espera al Dépor Ayer, solo tres días después de abrir el debate, la RFEF emitió un comunicado en el que avanza ese retorno al modelo tradicional para las fases de ascenso de las tres categorías: “Después del periodo de reflexión y consultas que abrió este lunes la propia RFEF con las federaciones territoriales y con los clubes, se propone así regresar al formato tradicional con eliminatorias a doble partido”. “Cabe destacar”, argumenta la Federación Española en su comunicado, “que, en un escenario excepcional debido a la pandemia, la RFEF implantó una fase final con sede única con el fin de garantizar la finalización de las competiciones”. Ahora la RFEF tendrá que acordar con la Federación Galega la fórmula para romper el acuerdo en vigor para los dos próximos años. Fuentes de la RFGF desconocían ayer de qué manera se resolverá el asunto.