Primeros pasos en la reconstrucción del Dépor

El Deportivo todavía debe resolver quién será el encargado de sentarse en el banquillo la próxima temporada. A Borja Jiménez le resta un año de contrato, pero el varapalo sufrido en la final de la fase de ascenso contra el Albacete ha puesto en entredicho su continuidad sin que el club se haya pronunciado por el momento. A la incertidumbre alrededor del técnico se suma en estas semanas una planificación tardía debido la disputa del play off y la profunda reconstrucción de la plantilla que debe acometer la secretaría técnica blanquiazul.

El club, en ese sentido, ha comenzado a dar los primeros pasos para configurar un nuevo equipo con el que afrontar de nuevo el objetivo del ascenso la próxima campaña. El Deportivo se ha fijado en la situación de Isi Gómez (Madrid, 1995), centrocampista ofensivo que este curso ha militado en el Badajoz y con el que le resta un año más de contrato.

Jugador con amplia experiencia en la categoría —ha disputado más de un centenar de partidos— y con pasado en equipos como Fuenlabrada, Granada y Melilla, el Deportivo se ha interesado por su situación, según adelantó la Radio Galega, aunque tiene más pretendientes en Primera RFEF.

El Córdoba se presentaba desde comienzos de semana como el destino más probable para el centrocampista, que mantiene abierto un conflicto con el Badajoz debido a la situación económica que ha atravesado el club extremeño durante la temporada recién finalizada. A Isi Gómez todavía le resta un año de contrato, pero busca desvincularse debido a los salarios que se le adeudan del último curso. Una rescisión se presentaba como la opción más probable para recalar en el Córdoba, pero el nuevo presidente del Badajoz, Luis Oliver, aseguró esta semana que los jugadores con contrato en vigor tienen las puertas abiertas siempre y cuando lo acompañen con una oferta.

La situación de Isi Gómez se presenta así compleja en este tramo inicial del mercado de fichajes en el que el Deportivo ha comenzado a dar los primeros pasos.

El club blanquiazul tiene por delante trabajo para reconstruir la plantilla. Buena parte de los jugadores de la temporada recién finalizada acaban contrato, por lo que se acometerá un profundo rediseño, similar al que ya se llevó a cabo el verano pasado por estas fechas. Mackay, Trilli, Héctor, Granero, Lapeña, Doncel y Quiles, además de que muy probablemente continúe Álex Bergantiños, poseen actualmente contrato, por lo que serán necesarias numerosas incorporaciones para conformar el equipo del curso 2022-23.

Yeremay pasará a tener ficha de la primera plantilla y está por ver qué ocurre con Valín y Gandoy, que regresarán este verano después de sus cesiones.

En el aire está también la situación de los jugadores más codiciados de la plantilla y que pueden contar con ofertas de otros equipos de superior categoría. En ese sentido, Alberto Quiles, máximo goleador del equipo este curso, se pronunció a comienzos de semana y aseguró que su deseo es continuar en el Deportivo. “Tendré que hablar con mi representante, pero yo me veo aquí. Estoy muy feliz, la afición que hay aquí... Ahora mismo además no me ha llegado nada y al acabar le dije a mi repre que, de momento, no quería saber nada”, recalcó el delantero. “No quiero escuchar nada, quiero irme para Huelva. No me he atrevido a ver el resumen del partido. Lo único que te puedo decir es que tengo un año de contrato más”, manifestó el delantero deportivista sobre su futuro después de recibir el lunes el premio que conceden las peñas deportivistas al mejor jugador de la temporada.