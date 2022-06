La defensa Raquel García (Madrid, 1997) ha renovado con el Deportivo Abanca por una temporada más, hasta 2023. El club continúa así dando forma al proyecto de la temporada que viene con el reto de afrontar de nuevo el regreso a la máxima categoría tras no poder materializar este curso el ascenso. La renovación de la central se suma a las de Ainhoa Marín, Paula Gutiérrez e Inés Altamira, todas jugadoras importantes la campaña pasada a las órdenes de Miguel Llorente, que no continuará como técnico. En ese sentido, Irene Ferreras es la mejor colocada para asumir el banquillo del Dépor Abanca.

“El club contacta conmigo y me ofrece un proyecto que es ilusionante, que vuelve a apostar por el femenino. A mí me ilusiona de nuevo, porque los jugadores tenemos que sentirnos bien, sentirnos felices. Aquí voy a estar bien y no hay nada mejor que poder compartir otro año con el Dépor”, manifestó ayer por la mañana Raquel García tras firmar su renovación. “El club te plantea un proyecto el que el objetivo principal es volver a intentar estar donde el Dépor merece estar. Estamos viendo cómo el club está apostando, estamos viendo renovaciones como Ainhoa, Inés y Paula, que ya han renovado. El resto supongo que aún están confeccionando la plantilla, que aún están llegando fichajes o renovaciones y lo principal es que el proyecto es para estar de nuevo en la Primera División y eso atrae a cualquiera”, añadió.

La defensa también animó a los aficionados a confiar en el nuevo proyecto del Deportivo Abanca de cara al próximo curso a pesar de los problemas que han rodeado al equipo durante la campaña recién finalizada. “Hasta el último partido estuvieron animando en Riazor, ahora quiero animarles a que sigan viniendo a Abegondo o a Riazor, y que se vuelvan a llenar de ilusión. Nosotras nos estamos ilusionando, estamos creyendo en un proyecto que creemos que va a ser muy bueno”, reflexionó la defensa.

La exblanquiazul Nuria ficha por el Barça

La exjugadora deportivista Nuria Rábano jugará en el Barcelona las próximas dos temporadas. El club azulgrana anunció ayer el fichaje de la jugadora gallega, que a finales de mes finalizará su contrato con la Real Sociedad, donde recaló después de destacar en las filas del Deportivo Abanca. Nuria, de 23 años, fue uno de los jóvenes talentos sobre los que el club blanquiazul comenzó a construir su proyecto del equipo femenino en el año 2016. La futbolista santiaguesa fue evolucionando hasta convertirse en lateral izquierda y abandonó el Dépor Abanca en el verano de 2020 para incorporarse a la Real Sociedad, con la que se clasificó esta temporada para la Liga de Campeones. Nuria da así un nuevo paso en su carrera y se une a uno de los conjuntos más fuertes de Europa, con el que aspirará a conseguir todos los títulos.