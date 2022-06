Estes días están marcados pola resaca da final dos play off de ascenso a Segunda. Unha resaca amarga e que provoca en min, como en moitas e moitos deportivistas, sentimentos encontrados.

Por unha banda, a tristura e a decepción pola derrota do Dépor. Doutra, o inmenso orgullo de pertencer á afección branca e azul.

Ilustrouno á perfección Lionel Scaloni, subindo ás redes, antes do partido, unhas impresionantes imaxes aéreas da maré humana que ateigaba o paseo marítimo e as rúas lindeiras ao Estadio. “Isto é Dépor, non importa a división, importa o sentimento”, dicía o actual seleccionador arxentino e lenda deportivista.

E efectivamente é así. Que na Coruña vexamos acotío moitas máis nenas e nenos coa camisola do Dépor que coa do Barça ou do Madrid ten a ver con valores que van alén de gañar ou perder. Algo importante nun mundo no que moitas veces se nos educa na sublimación do éxito e na adoración ao poder.

O feito de que, a pesar de o equipo militar na terceira categoría, o Dépor teña un poder de convocatoria que para si quixesen a maioría dos clubes de Primeira División remite a un sentimento de identidade e pertenza, de orgullo e de identificación co propio.

Estou convencido que, cunha afección así, o futuro é noso. Tardará máis ou menos, mais imos volver.

E estou convencido tamén de que os sentimentos que explican o deportivismo, explican de igual forma A Coruña. Unha cidade aberta e inclusiva, mais cun profundo sentimento de pertenza e orgullo.

A Coruña ten enormes potencialidades e recursos. O futuro é noso se os defendemos e poñemos en valor. O que cómpre é ter claro o horizonte cara ao que queremos camiñar e mobilizar ese sentimento e enerxía cidadá para o conseguirmos.

Dicían os vellos galeguistas que Galiza é célula de universalidade. Así ten que ser a Coruña do futuro. Unha cidade universal, mais co corazón branco e azul.

As cores da bandeira de Galiza. As cores do Deportivo.