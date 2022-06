El Dépor mira al sur con 11 rivales nuevos

El Deportivo mira hacia el sur pero con el mismo horizonte, el ascenso a Segunda División por el que la próxima temporada volverá a competir encuadrado en el grupo 1 de Primera RFEF, aunque con once rivales distintos a los que se enfrentó el curso pasado durante el campeonato regular. Entre ellos, los cinco andaluces y el Ceuta, lo que motivará desplazamientos más largos, complicados y costosos no solo para el equipo, también para la afición deportivista. La Real Federación Española de Fútbol comunicó ayer la división para la próxima temporada de los 40 participantes en la edición 2022-23 de la Primera RFEF. Tras la votación de los clubes, la opción que más apoyos recibió fue la número 2, la que agrupa a los cuatro gallegos (Dépor, Racing de Ferrol, Celta B y Pontevedra) con los cinco andaluces (Algeciras, Córdoba, Linares, Balompédica Linense y San Fernando) y los seis madrileños (DUX Internacional de Madrid, Castilla, Sanse, Rayo Majadahonda y los descendidos Alcorcón y Fuenlabrada).

Completan el grupo 1 los extremeños Mérida y Badajoz, la Cultural Leonesa, Unionistas de Salamanca y el ya citado Ceuta. Por lo tanto, durante el campeonato regular el equipo blanquiazul solo se enfrentará a ocho rivales con los que ya se había cruzado en la temporada recién finalizada: Racing de Ferrol, Celta B, Unionistas, Cultural Leonesa, Badajoz, Rayo Majadahonda, DUX Internacional de Madrid y San Sebastián de los Reyes. Los demás adversarios, once, todos nuevos.

La plantilla comandada por Borja Jiménez tendrá que afrontar desplazamientos más largos, ya que no se cruzará con los representantes del norte peninsular. El Linares, rival del Dépor en la semifinal del play off de ascenso, volverá a enfrentarse al conjunto blanquiazul, esta vez en el campeonato regular de la temporada 2022-23. Según informó la RFEF, esta “estructuración posee carácter provisional, pues queda pendiente del cumplimiento de la inscripción efectiva en la competición de cada uno de los 40 clubes, sujeta al cumplimiento de los requisitos solicitados en la categoría”.

En cuanto a las fechas, la RFEF informó que la temporada “comenzará el último fin de semana del mes de agosto y se extenderá hasta el 25 de junio de 2023, fecha en la que terminará el play off de ascenso, que recupera el formato de eliminatorias a ida y vuelta”. “Se mantiene el ascenso directo de los campeones de sendos grupos y habrá jornada intersemanal el 7 de diciembre. Todo ello, a expensas de su aprobación la próxima semana por parte de la Comisión Delegada de la RFEF”, avanza la Federación.

Adiós a la sede única

La recuperación del formato tradicional para el play off, con eliminatorias a doble partido en los campos de los equipos implicados, supone la ruptura del acuerdo entre la Real Federación Galega de Fútbol y la Española para que las eliminatorias se jugasen en sede única, Galicia, no solo esta temporada, en la que Riazor, A Malata y Balaídos fueron los estadios elegidos, sino también las dos próximas campañas. Según fuentes de la Federación Española consultadas, es un asunto que ya está arreglado y, por lo tanto, no habrá ningún impedimento para que los duelos de la fase de ascenso recuperen su formato previo a la pandemia, una medida adoptada tras escuchar la opinión de los clubes participantes.

En cuanto a la Segunda RFEF, la cuarta categoría nacional, el Bergantiños de José Luis Lemos quedó encuadrado en el grupo 1 con Burgos Promesas, Arenteiro, Guijuelo, Laredo, Marino de Luanco, Palencia Cristo Atlético, Coruxo, Ourense CF, Polvorín, Rayo Cantabria, Avilés, Oviedo Vetusta, Gimnástica de Torrelavega, Valladolid Promesas, Compostela, Langreo y Zamora.