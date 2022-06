El Deportivo está a un paso de cerrar un acuerdo por Isi Gómez con el Córdoba

El culebrón Isi Gómez toca a su fin. El Córdoba está a un paso de cerrar un acuerdo con el Deportivo y con Isi Gómez para que el centrocampista, aún del Badajoz, pueda desvincularse de la entidad blanquiverde y firmar así por el club coruñés, que le puso sobre la mesa una oferta que casi duplicaba lo que le ofreció en su día el club de El Arcángel, según fuentes andaluzas. El problema para el futbolista y su agente es que había firmado un precontrato con el Córdoba hace ya meses con una cláusula de rescisión que se iba al millón de euros.

En todo caso, la intención del Córdoba no era la de hacer negocio con el precontrato y en la entidad blanquiverde se tenía claro que no se aspiraba a tener a disgusto a ningún futbolista. Pero también se dejaba meridianamente cristalino que había que velar por los intereses del club. De ahí la obligada negociación para que tanto el jugador como los clubs quedaran satisfechos. Así, lo más probable es que antes del fin de semana se quede cerrado el pacto y se pueda anunciar a Isi Gómez como nuevo jugador del Deportivo.

Se pondrá final así al culebrón que inició el mercado de verano de fichajes en El Arcángel y que, finalmente, ha terminado sin ninguno de los dos futbolistas pretendidos procedentes del Badajoz. Ambos, Gorka Santamaría e Isi Gómez, jugarán en Riazor la próxima temporada, reforzando así al máximo aspirante al ascenso a Segunda División: el Deportivo.

"Intentar que no se meta el Dépor"

El consejero delegado del Córdoba CF, Javier González Calvo, entregó los premios de la Fundación de la entidad blanquiverde a los jugadores del fútbol base cordobesista en la Ciudad Deportiva y, tras el acto, trató diversos temas de actualidad del club de El Arcángel. Tras comentar la situación de Isi Gómez, remarcó que en el Córdoba CF pretenden "jugadores comprometido", por lo que la marcha del centrocampista no supone ningún contratiempo, aunque avisó de que "defenderá sus derechos". Sobre las alternativas a Isi Gómez y otros fichajes en los que trabaja el Córdoba CF, González Calvo opinó, con sorna, que va a "intentar sacar lo menos posible en prensa para que no se meta por medio el Deportivo". "Tenemos un proyecto y lo tenemos claro. La familia que es dueña del Córdoba CF está mejor económicamente que la que sostiene al Deportivo, pero eso no significa que derroches dinero porque sí", declaró el consejero delegado del Córdoba CF. "No es solo es dinero, sino convencer a los jugadores que vivir aquí y que jugar aquí es lo mejor para un futbolista", aseveró el mandatario blanquiverde, que reiteró en ceñirse "a los precios de mercado". "El que no lo entienda así que se vaya a otro equipo», aseguró González Calvo, que dijo que la plantilla se está confeccionando "para quedar primeros, que es lo que vamos a intentar", apuntó.