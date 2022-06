Una solución para Isi Gómez

El mediocentro madrileño tiene firmado un año más con el Badajoz, hasta junio de 2023, pero desde el final de la temporada sus agentes buscaron negociar una rescisión debido a la situación por la que ha atravesado el conjunto extremeño. Las dificultades económicas del club pacense derivaron en impagos a sus futbolistas, como en el caso de Isi, al que se le adeudan varias mensualidades, y la mayoría han tratado de abandonar el proyecto. El Córdoba, sin embargo, se adelantó y logró cerrar un acuerdo con el centrocampista antes de que apareciera en escena el Deportivo. El club andaluz se ha mostrado abierto a negociar a cambio de una compensación dado el deseo expreso del futbolista de aterrizar en A Coruña.

La aparición del Deportivo, al igual que ocurrió con Gorka Santamaría, hizo cambiar las prioridades de Isi Gómez, que llegaría para reforzar una de las posiciones en las que el conjunto blanquiazul tiene que cubrir varias vacantes. Las salidas de Mario Soriano, Calavera, Juergen y el final del contrato de Rafa de Vicente han dejado a Álex Bergantiños y Diego Villares como los únicos centrocampistas disponibles a estas alturas del mercado.

Isi Gómez vendría a ejercer como un mediocentro con capacidad para armar el juego, aunque en el Badajoz la última temporada también se le ha podido ver cerca del área. Su posición más habitual, sin embargo, ha sido en el doble pivote o ejerciendo incluso como interior.

La situación del madrileño se resolverá posiblemente la próxima semana y la intención es que firme por dos temporadas con el Deportivo. La llegada de Isi Gómez se convertiría así en el segundo movimiento del club en el mercado después del fichaje de Gorka Santamaría, también procedente del Badajoz. La secretaría técnica, sin embargo, todavía tiene un amplio trabajo por delante para rediseñar la plantilla después del fallido ascenso contra el Albacete.

Buena parte del equipo finaliza contrato a finales de mes y el club deberá encontrar sustitutos para competir de nuevo con garantías por el regreso al fútbol profesional. Entre los objetivos de la secretaría técnica, sin embargo, también está lograr la continuidad de futbolistas destacados en la campaña recién finalizada a las órdenes de Borja Jiménez como Juergen o Mario Soriano.

El Córdoba da por perdido el fichaje del centrocampista

El Córdoba parecía el destino más probable para Isi Gómez en cuanto consiguiera desvincularse del Badajoz, con el que le resta un año de contrato, pero el conjunto andaluz, recién ascendido a Primera RFEF, ya lo ha dado por perdido ante el interés que ha mostrado el Deportivo. “Con Isi Gómez teníamos un acuerdo firmado, el jugador no quiere jugar en el Córdoba porque tiene un acuerdo con el Deportivo. Nosotros queremos jugadores comprometidos y si no quiere venir aquí, pues vendrá otro en su lugar”, desveló el presidente del Córdoba, Javier Gómez Calvo, sobre la situación del centrocampista. Isi Gómez, según el mandatario del club andaluz, había firmado un precontrato a la espera de poder resolver su situación con el Badajoz, aunque no será un obstáculo para que el Deportivo pueda incorporar al jugador madrileño. “El Córdoba defenderá los derechos que tenga, pero no vamos a tardar mucho en llegar a un acuerdo con el Deportivo. Porque Isi quiere jugar allí, el Badajoz lo quiere sacar y nosotros, que estamos en medio, tenemos un contrato firmado con el jugador. Intentaremos llegar a un acuerdo con el Deportivo rápido”, apuntó Javier Gómez Calvo. El fichaje de Isi Gómez es el segundo en el que se cruzan Córdoba y Deportivo después de fijarse los dos en Gorka Santamaría para reforzar la delantera. El presidente del club andaluz, en ese sentido, manifestó que esperan no compartir más objetivos con los blanquiazules. “A partir de ahora tenemos que ser lo más prudentes posible para que no se cruce el Deportivo en nuestro camino de nuevo. La familia que es dueña del Córdoba posiblemente tenga más dinero que los propietarios del Dépor, pero eso no significa que tengamos que ir derrochando dinero. Vamos a ofrecer precios y sueldos de mercado. El que no lo entienda así, que se vaya a otro equipo y punto”, manifestó el presidente del Córdoba. González Calvo también se pronunció sobre el grupo que compartirán con el Deportivo esta temporada. “El que nos ha tocado es el que nosotros votamos, porque salvo los viajes a Galicia, que son más largos, tenemos seis desplazamientos a Madrid que son cómodos, como también a Extremadura; además deportivamente entendíamos que era lo mejor para todos”, reflexionó el máximo mandatario del Córdoba.