Diez años después vuelve a la que fue su casa. Edu Sousa (Tui, 1991) llega a la portería como relevo y competencia de Mackay y para darle aún más veteranía a la posición. El ex de la cantera blanquiazul y el ex fabrilista se marchó en 2012 de Abegondo tras terminar su formación de cinco temporadas en los escalafones inferiores coruñeses. Después de ser un referente en el Pontevedra, jugó las dos últimas temporadas en el Talavera, rival del equipo coruñés la pasada temporada y recién descendido a Segunda RFEF.

Edu Sousa, que es el cuarto fichaje tras Gorka Santamaría, Víctor Narro e Isi Gómez, firma por una temporada en el equipo coruñés que cuenta con tres guardametas ahora mismo. Además de Mackay, Pablo Brea es el otro pretendiente a estar bajo palos en Riazor. Su futuro queda comprometido, aunque su condición de sub 23 le deja un resquicio a seguir en Riazor.