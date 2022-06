Edu Sousa, “profesionalidad” en la portería

Edu Sousa (Tui, 1991) se convirtió en el cuarto refuerzo del Deportivo para la próxima temporada. Portero con pasado en el club y dilatada experiencia en la categoría (más de 200 partidos), el pontevedrés llega como recambio de Ian Mackay en un movimiento inesperado y que deja en un posición incierta el futuro de Pablo Brea en el equipo.

Sousa firma por una temporada procedente del Talavera y su papel parece de antemano reservado a ejercer de segundo portero por detrás de Mackay. La secretaría técnica parece haberse inclinado de cara al próximo curso por contar con un guardameta experimentado como reserva en caso de imprevisto. Ese rol perteneció durante la campaña recién finalizada a Pablo Brea, que disputó los partidos de Copa y sustituyó a Mackay en San Sebastián de los Reyes y frente a Unionistas en Riazor.

Formado en las categorías inferiores del Areosa, el Celta y el Atlético, Sousa ya pasó por el Deportivo durante su etapa de formación. En el Juvenil A tuvo un papel protagonista a las órdenes de José Luis Devesa, pero no consiguió asentarse en el Fabril. Eso hizo que decidiera probar suerte en el Pontevedra, con el que consiguió el ascenso a Segunda División B. Allí coincidió con Luisito, exentrenador del filial deportivista, quien le dio la alternativa.

“Cuando llegué era suplente. Conmigo jugó el primer partido por la baja del titular y a partir de ahí ya se hizo con el puesto. Fue titular indiscutible siempre”, recuerda el histórico entrenador gallego.

Luisito lo dirigiría durante dos temporadas y media en Segunda B, en las que se convirtió en su preferencia para la portería. El actual técnico del Arosa destaca por encima de todo la “profesionalidad” del tudense. “Es un profesional íntegro y un chaval ejemplar. Si de algo me alegro es de que el fútbol se haya portado bien con este chico”, reflexiona. “En el fútbol se dan muchas circunstancias. Él peleó como un jabato para que le pudiera llegar una oportunidad como esta. Al Deportivo no llega cualquiera y él lo merece. No creo que le llegue tarde, porque se ha cuidado mucho y es un gran profesional. Peleó mucho para que un club tan grande se fijara en él. Es el fiel reflejo de lo que un futbolista tiene que ser”, insiste Luisito sobre la dedicación de Sousa.

La llegada del pontevedrés hará que Mackay tenga, en teoría, una competencia mayor en el puesto. Luisito los conoce a los dos, porque al coruñés también lo tuvo a sus órdenes durante su carrera. “Son dos porteros muy parecidos. La única diferencia es que uno es zurdo [Sousa] y el otro diestro [Mackay]”, destaca el entrenador del Arosa. “Es un portero muy espectacular. Pontentísimo de piernas y llega a balones que piensas que son imposibles. Son los dos de una complexión parecida, no muy altos, sin demasiada envergadura y muy fuertes”, describe Luisito.

El exentrenador del Fabril también pronostica competencia entre ambos a pesar de que Mackay parte como el titular indiscutible en la portería blanquiazul para la próxima temporada. “Mackay sabe perfectamente que no se puede dormir porque Sousa no regala nada y siempre entrena con mucha intensidad”, subraya Luisito. “La portería va a estar muy bien cubierta”, asegura.