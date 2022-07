Juergen Elitim, que la pasada temporada jugó en el Deportivo cedido por el Watford, se despidió ayer del club coruñés y de su afición a través de las redes sociales. “Gracias Deportivo, a cada miembro del club, infinitas gracias por hacerme sentir en casa este año, gracias A Coruña y gracias deportivistas, fue un placer haber coincidido este año y me llevo lo mejor de este inmenso club y preciosa ciudad”, escribió el colombiano, que aprovechó para pedir “perdón por no haber estado a la altura de lo que el club merece, por no haber cumplido el objetivo, regalar mayores alegrías y que el desenlace fuese distinto”.