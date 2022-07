Irene Ferreras, un “coco” en el banquillo del Dépor Abanca

En el ránking de las futbolistas gallegas más ilustres de toda la historia ocupa un lugar destacado la internacional Mari Paz Vilas, recién desvinculada del Betis y que antes militó en el Levante, Barça, Espanyol y Valencia. En Paterna jugó nada más y nada menos que siete temporadas, la última, la 2019-20, a las órdenes de Irene Ferreras, el relevo de Miguel Llorente en el banquillo del Dépor Abanca. “De todos los entrenadores que he tenido, es la que más sabe de fútbol”, asegura tajante la delantera arousana, convencida de que la madrileña reúne las cualidades idóneas para devolver al equipo coruñés a la máxima categoría del fútbol nacional femenino. “Creo que es un acierto. Cuando me enteré, me alegré por las dos partes. Los dos salen ganando, espero y creo que mucho más el Dépor. Es una pedazo de entrenadora. Ojalá le salgan las cosas como ella quiere y pueda luchar por ese ascenso”, desea Mapi, asombrada por los conocimientos de Ferreras: “Es un coco. Es brutal lo que sabe de fútbol”.

La nueva entrenadora del equipo blanquiazul es “exigente, pero también porque es exigente consigo misma”. “Quiere que sus jugadoras den el 100% y sabe sacarles ese 100%”, razona la atacante gallega. Sobre la apuesta futbolística de la madrileña, Mapi destaca por encima de todo que “le gusta tratar bien la pelotita”. “Quiere llevar el peso del partido, aunque es verdad que sabiendo siempre contra quién se enfrenta. En Reto —la categoría en la que dirigirá al conjunto coruñés— me imagino que el Dépor será uno de los equipos que traten de llevar siempre el peso de los partidos”. “Algo que la caracteriza es que sabe sacar lo mejor de cada jugadora”, añade Mari Paz Vilas sobre la técnico. Irene Ferreras, nueva entrenadora del Dépor Abanca La pasada temporada sus caminos volvieron a cruzarse y se reencontraron en la Primera Iberdrola, Ferreras como entrenadora ayudante del Real Madrid y Mapi como delantera del Betis. Rivales, pero también colegas por la etapa que compartieron juntas en el Valencia, así que tuvieron la oportunidad de saludarse. “Es bastante cercana”, relata la futbolista sobre su exentrenadora. “La persona le importa mucho. Sabe que el jugador no es solo futbolista, también es persona”, continúa. Aquella temporada juntas en Paterna, la 2019-20, estuvo marcada por la finalización anticipada del campeonato debido a la pandemia. El Barça fue campeón, el Dépor Abanca acabó cuarto y el Valencia, que iba penúltimo cuando se paralizó la liga, no bajó porque no hubo descensos. Ya por entonces Irene Ferreras había sido relevada en el banquillo ché por José López Bargues en busca de una reacción, aunque “con ella en ningún momento llegamos a estar en puestos de descenso”. “No fue una temporada buena en cuanto a resultados, pero el equipo jugaba bien —recuerda Mapi—. Es lo que tiene el fútbol, que no siempre gana el que mejor juega. Decidieron cambiar al entrenador, que es lo fácil”. Sin noticias de A Coruña Dos años y medio después, y tras su paso por el Real Madrid como segunda entrenadora, Irene Ferreras baja una categoría para dirigir al Dépor Abanca en Reto Iberdrola. Mari Paz Vilas, en cambio, está pendiente de cuál será su próximo destino tras cerrar su etapa en el Betis. A sus 34 años, la arousana quiere seguir aportando su experiencia, su juego y sus goles, a ser posible en España, pero sin cerrarse ninguna puerta: “No descarto nada”. Le gustaría volver a estar algún día de nuevo a las órdenes de Irene Ferreras, pero hasta el momento no tiene conocimiento de ningún interés del Deportivo en hacerse con sus servicios. Esta semana tiene previsto decidir cuál será su nuevo club.