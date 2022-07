Gandoy y Valín, salida inminente vía rescisión

El pasado verano Valín tuvo que operarse de una lesión en la cadera y luego tuvo problemas de aductores, así que se pasó media temporada en blanco, sin ningún minuto a las órdenes de Borja Jiménez, por lo que en enero salió cedido al Cornellá en busca de un mayor protagonismo. Con el equipo catalán participó en 13 encuentros en el grupo 2 de Primera RFEF, cinco de ellos como titular.

En el caso de Gandoy su salida a préstamo se concretó antes, el pasado verano, para que completara la campaña entera en Segunda RFEF con el Coruxo, aunque una pubalgia lo frenó en enero y no pudo reaparecer hasta mayo. En total, jugó 21 partidos de verdiblanco. “Siempre tengo en mente al Dépor, mi sueño sigue siendo triunfar allí”, confesaba en una entrevista a LA OPINIÓN publicada el pasado 8 de mayo. Sin embargo, ese sueño, idéntico al de Valín, se trunca con la decisión del club de finalizar de manera anticipada la vinculación contractual de ambos canteranos.

Formado en las categorías del Dépor desde alevines, Gandoy destacó con el Fabril hasta llegar a debutar con el primer equipo en Segunda División a las órdenes de Juan Antonio Anquela el 21 de septiembre de 2019 contra el Cádiz en el Ramón de Carranza (0-0). Esa misma temporada jugó otros tres encuentros con el Dépor, incluido el del paripé en Riazor contra el Fuenlabrada (2-1). En la siguiente, la 2020-21, tuvo minutos en 12 encuentros de Segunda B, ocho con Fernando Vázquez y cuatro con Rubén de la Barrera, antes de salir cedido.

También Valín, en el club desde 2014, llegó a participar con el primer equipo en Segunda en el curso 2019-20. Se estrenó en Las Palmas (3-0) y fue titular en ese intrascendente duelo de la última jornada contra el Fuenlabrada. Al año siguiente, en Segunda B, concursó en 14 encuentros con el Dépor, ocho de ellos como titular.

Valín y Gandoy pronto se despedirán del club y el que lo hizo ayer fue el también canterano Iván Guerrero, otro futbolista que llegó a debutar con el primer equipo hace dos temporadas, cuando Rubén de la Barrera le dio minutos en Soria, en el cierre del curso frente al Numancia (1-0). Tras siete años en el Deportivo, el lateral publicó ayer un mensaje de despedida en su cuenta de Twitter, donde aprovecha para mostrar su “gratitud” por su etapa en el club, al que llegó “siendo todavía un niño”. “Salir de la que consideras tu casa siempre es una decisión difícil, pero me voy quedándome con todo lo bueno y, aunque mi deseo hubiera sido que las cosas se desarrollasen de otra manera en la última etapa, solo puedo insistir en mis palabras de gratitud”, escribió el canterano blanquiazul. “¡Gracias de corazón! ¡Nos volveremos a ver!, concluyó el ferrolano.

El club quiere que Quiles amplíe y siga muchos años

La salida de Juergen Elitim, que sube una categoría y competirá en Segunda con el Racing de Santander, deja a Alberto Quiles como principal valor de la plantilla blanquiazul. El Deportivo tiene la esperanza de que el delantero andaluz continúe en Riazor no solo la próxima temporada, que tiene firmada, sino muchos años, según fuentes del club, al que le gustaría ampliar el contrato del atacante. El onubense destacó en la faceta goleadora el curso pasado pese a partir la mayoría de las veces desde la banda derecha, no como principal referencia ofensiva. Firmó en total 22 goles: 18 en el campeonato regular de Primera RFEF, dos en la semifinal del play off contra el Linares y otro par en la eliminatoria copera ante el UCAM Murcia. Su futuro será uno de los temas que abordará el presidente del Deportivo, Antonio Couceiro, en su comparecencia telemática prevista para esta mañana.