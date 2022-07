El Dépor construye sobre Quiles

Alberto Quiles será el estandarte del Deportivo en la temporada 2022-23. No peligra su continuidad, al menos eso transmitió ayer Antonio Couceiro en una extensa rueda de prensa en la que manifestó que “no hay ningún temor” sobre la posible marcha del delantero andaluz, que tiene firmada otra temporada más con el equipo coruñés. El presidente del Dépor analizó la actualidad del club casi un mes después de su comparecencia en Riazor del 11 de junio tras la derrota en la final del play off contra el Albacete. Desde Abegondo, en una rueda de prensa telemática, Couceiro abordó durante casi una hora asuntos como el futuro de Quiles, con el que hay un “acuerdo total de permanencia”, o las negociaciones para que Antoñito y Mario Soriano sigan jugando en Riazor el curso que viene, sobre las que se mostró “razonablemente optimista” para que acaben llegando a buen puerto. Entre otros temas, anunció la creación de un abono digital que estará disponible desde el teléfono móvil y una reducción del 50% con respecto a los precios de la pasada temporada en los abonos infantiles, que se amplían para menores de hasta 18 años.

“Sobresaliente” a los números del curso pasado. “Los números finales del equipo son de notable alto o incluso de sobresaliente en algunos casos. El balance subjetivamente es negativo, porque no se consiguió el ascenso, pero objetivamente fue positivo”.

“Confianza” en el mismo técnico. “Durante unos días evaluamos los informes de la secretaría técnica y la conclusión final es que el mejor de los escenarios era darle continuidad al proyecto que comenzamos hace un año. Tenemos claramente confianza y le hemos dado todo el respaldo absolutamente al trabajo de Borja Jiménez. Estamos convencidos de que siempre es mejor construir sobre lo que tenemos”.

Permanencia de Quiles. “El acuerdo con Quiles es total de permanencia. No hay ningún temor. El contrato que firmó el año pasado era por dos años y, por lo tanto, hay continuidad y no hay ninguna intención de romper ese contrato y en estos momentos tampoco de ampliarlo. Tiene contrato para la temporada 2022-23 con el Deportivo y en estos momentos no tenemos la menor duda de que esto vaya a ser así”.

“Optimista” sobre la continuidad de Antoñito y Soriano. En ambos casos “las negociaciones están abiertas y soy razonablemente optimista sobre que van a acabar bien, esperemos que se cierren positivamente”.

Salida de Noel. “El club está haciendo los mayores esfuerzos dentro de nuestra realidad económica y deportiva. A partir de ahí, son los jugadores, sus entornos y sus agentes los que tienen que decidir si apostar por el Dépor o seguir sus carreras lejos. Noel nos indica que quiere ser traspasado al Real Madrid porque entiende que su futuro no pasa por jugar en el Dépor. No quedó otra que negociar un traspaso en las mejores condiciones posibles y el club comprador, el Madrid, es un club señor”.

Lucas Taibo, camino de dejar el club. Al central cadete “se le ha hecho una oferta como a otros canteranos que ya han decidido firmar”. “En principio la decisión parece que va por dejar el Deportivo. Hay que esperar y procurar que si desgraciadamente se quiere ir, que esa salida por lo menos pueda compensar al Dépor de alguna manera para cubrir todo ese esfuerzo que el club ha realizado”.

Nueva regulación para evitar fuga de talentos. “Hasta los 16 años no se puede firmar un contrato profesional. Eso genera un sentimiento de desprotección. Si no trabajamos entre todos en una regulación que proteja a los clubes formadores y permita al menos recuperar lo invertido, el escenario es desolador porque los grandes equipos eligen a los más destacados y se los llevan”.

El salto de Yeremay. “No sé si tendrá ficha del primer equipo o no. No tengo esa decisión. Puede que esté tomada pero en este momento yo, personalmente, no la conozco. Es un chico extraordinariamente talentoso, que marca diferencias y nos haría mucha ilusión que llegase a triunfar”.

Turno para Barcia y Mella. “Nuestra intención es que haya jugadores, como Barcia y Mella, que se incorporen ya al trabajo del primer equipo, jugando también con el Fabril, pero a los Barcia, Yeremay, Brais o Mella tenemos que darles ya esa oportunidad”.

Operación de tobillo de Trilli. “Se le ofreció hacerla en Madrid, dentro de los servicios de cobertura del club, pero es la propia familia la que decide que prefiere asumir la intervención con el médico de Barcelona porque les había dado buena impresión. En ningún momento nos preguntan si el club podía hacer frente a ese gasto. Es decisión de Trilli y su familia. Ellos solo nos trasladan agradecimiento”.

Sin pago por Isi Gómez. El madrileño, que tenía firmado un precontrato con el Córdoba, fue traspasado por el Badajoz al Deportivo, anunció el club extremeño. Según Couceiro, fue una operación a coste cero. “Lo que había era un precontrato y un compromiso que vencía el 30 de junio con el Córdoba. Por lo tanto, el Deportivo no ha tenido que pagar ninguna cantidad por el cierre del fichaje, puesto que ese precontrato vencía el 30 de junio”.

Más nivel en la nueva plantilla y gasto similar o superior. “Estamos seguros de que conseguiremos conformar un equipo incluso con mayor nivel competitivo que el de la pasada temporada con jugadores que complementen al núcleo duro que ya tenemos. El gasto en plantilla será similar o un poquito superior al de la pasada campaña” (3,4 millones). Sobre el dinero procedente de los derechos de televisión, calcula Couceiro que el Deportivo ingresará en la nueva campaña una cantidad “muy parecida” a los “300.000 euros” del curso anterior.

Mayor dificultad tras la reorganización de los grupos. “Nos ha correspondido un grupo muy diferente del que teníamos y objetivamente más fuerte. A nivel logístico y de costes perjudica la economía del Dépor, porque los desplazamientos son mucho más costosos y complejos. La afición seguro que va a estar presente en esos partidos fuera, pero no nos va a poder brindar el mismo apoyo que la pasada temporada”.

7 millones consumidos de los 12 del préstamo participativo. En la última junta de accionistas, en diciembre del año pasado, se aprobó la firma de un préstamo participativo de Abanca de hasta 12 millones para ayudar a equilibrar las cuentas. Según Couceiro, el Dépor ha consumido “poco más de 7 millones de los 12”.