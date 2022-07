“Para mí han sido una pasada estos años en el Dépor”

Una puerta se cierra y otra se abre para Jorge Valín (A Coruña, 2000), que se despide del Deportivo para empezar una nueva etapa en el Numancia. Atrás quedan ocho años en el club blanquiazul, al que llegó desde el Victoria con 14 años siendo cadete y del que se marcha habiendo cumplido su sueño de jugar con el primer equipo. En enero salió cedido al Cornellá en busca de minutos, pero tras finalizar ese préstamo no entraba en los planes del Dépor, que optó por rescindir el contrato que tenía firmado hasta 2023. Ayer viajó a Soria para iniciar hoy el trabajo con su nuevo club.

¿Cómo se entera de que no entraba en los planes del Dépor? ¿Esperaba por lo menos que le dejaran hacer la pretemporada en Abegondo?

Me entero cuando acaba la temporada, pasan unos días y mis agentes y yo le preguntamos al club la intención que tenía conmigo. Lo que nos comunicaron fue que en principio no iba a contar, que había que buscar una solución y ya nos pusimos con el tema de la rescisión. Siempre tienes un poco de esperanza de que se pudiera dar al menos hacer la pretemporada, pero al final el fútbol es así y tocó esta solución.

Para un deportivista de cuna, como usted, tiene que doler mucho decir adiós.

Duele, pero al final la vida es así y el fútbol es así. Los jugadores vamos y venimos a los equipos. Obviamente, yo soy de A Coruña y para mí estar en el Dépor es lo máximo a lo que puedo aspirar, pero ahora con lo que venga estoy muy contento y a tope.

Hace un año tuvo que operarse de las dos caderas y eso retrasó su vuelta a la normalidad, ¿cree que todo hubiera sido distinto si no llega a haber tenido que pasar por el quirófano?

Eso no lo sabemos, nadie lo sabe. Obviamente, algo diferente hubiera sido porque no habría tenido que estar tanto tiempo parado y seguramente hubiera podido por lo menos competir por el puesto en esos primeros meses de pretemporada y de liga. Luego nunca sabes lo que puede pasar, si ibas a jugar, si no ibas a jugar… Al final tampoco sirve de mucho darle muchas vueltas a eso. El caso es que me operé y que la situación que hay es esta. Tampoco vale de nada mirar atrás. Lo que pasó es lo que hay.

¿De quién se acuerda al despedirse del club de su vida?

De muchísima gente. Son ya unos años en el Dépor. Sobre todo, de lo que voy a dejar atrás. Los amigos y la familia van a seguir estando conmigo, pero sí que voy a echar mucho de menos los días en Abegondo, los entrenamientos… Hay mucha gente a la que le guardo un cariño especial en Abegondo y sí que duele por eso, y te emociona porque sabes que ya no vas a tener ese día a día con gente a la que le tienes muchísimo cariño, pero es así y es lo que hay.

Dépor y Numancia están en grupos diferentes, pero mire lo que pasó con el Albacete de Rubén de la Barrera…

¿Quién sabe? Estamos en el otro grupo y ojalá ascendamos los dos. Eso sería espectacular. Lo que no me gustaría es tener que enfrentarme al Dépor en un play off. Ahora ya soy jugador del Numancia y, obviamente, pienso única y exclusivamente en mi equipo, en hacerlo lo mejor posible y en quedar lo más arriba posible, pero si tuviera que decir un equipo que quiero que suba del grupo 1, no hay ninguna duda de que sería el Deportivo.

¿El Numancia aspira a todo pese a ser un recién ascendido?

Es un equipo histórico. La etapa del año pasado en Segunda RFEF fue un bache, pero el club obviamente es mucho más grande que eso, es un equipo para estar en el fútbol profesional, con lo cual siempre los proyectos que se hacen en Soria, si no está el equipo en el fútbol profesional, serán para conseguir estarlo. El proyecto que hay es para estar arriba y es lo que vamos a intentar.

¿Quedará para siempre el hecho de haber llegado al primer equipo del Deportivo?

Sí. Soy un chico de A Coruña, que soy del Dépor de toda la vida, y lo que he hecho aquí siempre me quedará para mí. Debutar en Segunda con el Dépor, estar en la primera plantilla, son cosas que me quedo para mí y quién sabe si en un futuro se puede volver a conseguir. Y si no, pues de lo que he hecho estoy muy contento.

Esa puerta nunca se cierra.

No, está claro. Yo no voy a ser el que la cierre. Si en un futuro se dan las cosas, claro que me gustaría volver, pero ahora mismo no estoy pensando en eso. Tengo un proyecto muy bonito en Soria, tengo muchísimas ganas de empezar a entrenar, y en eso es en lo que pienso. Soy uno más del Numancia y a por lo que viene con mi equipo.

¿Sigue pensando que en el Dépor se apuesta firmemente por la cantera?

Claro que se apuesta por la cantera. Se va viendo. En mi posición está Trilli, que es un canterano que tiene un futuro muy bonito por delante. Sacar jugadores de la cantera yo creo que es lo que todos quieren, pero obviamente muchas veces no se puede dar y es lo que hay.

¿Con qué momento se queda de estos ocho años en el Dépor?

No sé. Son muchos días. Me puedo acordar de mi debut con el Fabril en Segunda B, de mi debut con el primer equipo en Segunda en Las Palmas, pero al final con lo que más me quedo es con el día a día. Es lo que más voy a echar de menos, porque ir a Abegondo a entrenar cada día es una gozada, y más siendo del Dépor y siendo de A Coruña. Para mí han sido una pasada estos años en Abegondo y en el Dépor, y es con lo que me quedo al final, con el día a día.