Raúl Carnero llega cedido un año

Raúl García Carnero (A Coruña, 1989) ya es oficialmente futbolista del Deportivo, según anunciaron ayer tanto el club coruñés como el Valladolid, entidad a la que pertenece. El lateral izquierdo coruñés militará en el conjunto blanquiazul hasta junio de 2023 en calidad de cedido por el conjunto pucelano., con el que renovó su contrato hasta 2024.

La incorporación de Raúl era un hecho, según reconocían los representantes de ambos clubes en los últimos días, solo faltaba encontrar “la fórmula más ventajosa” para las tres partes para que el futbolista regresase al club de su ciudad diez años después de su partida. Había debutado en la campaña 2009-10 a las órdenes de Miguel Ángel Lotina, en la que disputó cinco partidos; al curso siguiente regresó al Fabril y en 2011-12 estuvo cedido en el Melilla en Segunda División B. A la conclusión de esa campaña finalizaba su contrato con el Deportivo y se marchó a Almería.

La incorporación de Raúl es la sexta que el Deportivo realiza en este mercado de verano —Edu Sousa, Isi Gómez, Roberto Olabe, Víctor Narro son los nuevos hasta la fecha— y supone la que el primer equipo blanquiazul cuente ya con 18 licencias ocupadas, incluidas las renovaciones de Jaime y Antoñito, y solo dos con futbolistas sub 23 —Pablo Brea y Trilli—. Esta situación conlleva que la dirección deportiva solo podrá incorporar un futbolista mayor de los 23 años, a menos que alguno de los que todavía tiene contrato en vigor acabe negociando su salida.

Con la portería cubierta con Mackay, Sousa y Brea; los dos laterales también completos con Trilli, Antoñito, Héctor y Raúl; y otros tres en el centro de la zaga (Jaime, Lapeña y Granero) a los que hay que incluir a Dani Barcia, la zaga parece estar completa. En la medular es posiblemente donde más carencias hay junto a la banda izquierda del ataque y el centro de la delantera. Por ahí parece que es por donde la dirección deportiva intentará conseguir refuerzos. La posibilidad de que Mario Soriano regrese no está cerrada, pero tampoco cerca; y se mantiene abierta la opción de Miku.

Noel asegura que su marcha es “una decisión bien tomada”

Noel López se despidió ayer del deportivismo después de muchos días de silencio. El atacante de Silleda decidió marcharse para el Castilla después de pertenecer al Deportivo desde edad benjamín, y considera que fue “una decisión bien tomada”, en un escrito que publicó en sus redes sociales. “Desde mi libertad, he optado por seguir otro camino, otro sendero diferente que me transmite la seguridad de una decisión bien tomada”. El delantero destaca que no le “resulta fácil decir adiós” y que fue “un privilegio haber formado parte de la familia blanquiazul” insiste en su despedida. “Me siento afortunado por haber podido desarrollarme en el Dépor, a quien siempre sentiré”, señala en el adiós.