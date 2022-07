El entrenador del Deportivo, Borja Jiménez, en su primera comparecencia ante los medios tras no conseguir el ascenso en el play off, ha asegurado que, junto a su equipo técnico, ha trabajado este mes “para saber qué cosas podíamos haber hecho mal, qué cosas no llegaban al grupo, qué cosas sí”. “Hemos hecho una reflexión muy grande de todo eso. Yo la he hecho a nivel personal para saber dónde tenemos que incidir este año. Somos los mismos pero hemos cambiado cosas y eso es muy positivo, porque partimos con la ventaja de que ya conocemos muchas cosas de lo que supone entrenar a un club tan grande como el Deportivo”, indicó.

“Fue muy jodido [no conseguir el ascenso], pero a partir de aquí es borrón y cuenta nueva -señaló. Tenemos muchísimas ganas. Tengo muchísima fuerza para que todo lo que el año pasado eran lágrimas cuando acabe este año sean sonrisas. Es mi único objetivo casi en la vida, que el estadio que vi llorar el 11 de junio lo vea sonreír el año que viene”. Borja Jiménez afronta en su segunda temporada en el club el mayor reto de su carrera después de la “situación dolorosa” que le tocó vivir el curso pasado con la derrota ante el Albacete en el partido definitivo por el ascenso a Segunda. El técnico blanquiazul valoró la llegada de los nuevos futbolistas, manifestó que aún faltan por llegar “cinco o seis” futbolistas más y que puede ser en cualquier demarcación menos en la portería. Con Soriano, ya son 17 fichas ocupadas El entrenador deportivista se refirió a las prioridades en lo que queda de mercado y habló directamente del ataque. “Estamos abiertos a cualquier posibilidad que nos aporte algo diferente a lo que ya tenemos. Arriba sí necesitamos a alguien que acompañe a Gorka (Santamaría) y en el medio, a alguien por fuera”. La portería está ya cerrada con Mackay, Sousa y Brea; mientras que en la defensa va a depender de diversos factores. Descartó Borja a Miku, “un tema zanjado” después de que el club “ya le trasladase lo que pensamos” y ahora están centrados en “buscar situaciones diferentes” para ocupar esa plaza en la vanguardia. Del resto, tanto de posibles llegadas como de posibles salidas, el técnico dijo que dependía de la secretaría técnica. “Estamos muy contentos con los jugadores que han llegado y con el esfuerzo que está haciendo la secretaría técnica para mejorar los déficits que tenemos. Hay que tener paciencia para construir un buen equipo “, apuntó. “Sobre las salidas, hay mucha rumorología, pero es algo que también está en manos de la secretaría técnica “. Calendario del Dépor 2022-2023: El Deportivo jugará los dos primeros partidos en Riazor ante el Dux y el Linense La aportación de los canteranos, que no se antojan demasiados en la primera plantilla, la zanjó el entrenador blanquiazul muy rápido. “El premio de los canteranos es estar en la primera plantilla, que jueguen o no ya depende de ellos, de su trabajo y de su rendimiento. No por ser canteranos van a ser tratados mejor, no; es ahora en la pretemporada cuando se van a ganar el jugar o no”. Entre los jóvenes destaca ya el regreso de Trilli para proseguir en A Coruña el proceso de recuperación tras la operación a la que fue sometido en junio. “Lo mejor que puedo decir es que después de muchos meses lo he vuelto a ver sonreir. Es un jugador muy importante para nosotros y futuro del club, tenemos que cuidarlo”, dijo sobre el lateral. El técnico deportivista se refirió también al calendario, que se conoció este mediodía: “No he tenido tiempo de hacer un análisis, solo sé que jugamos los dos primeros partidos en casa y eso para mí es positivo, porque si me dejasen elegir, yo siempre jugaría en casa y ante mi afición “.