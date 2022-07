A nova adestradora do Deportivo Abanca, Irene Ferreras, dirixiu onte pola tarde a primeira sesión en Abegondo con 24 futbolistas citadas para iniciar a pretempada. Foi a porta pechada. Antes, pola mañá, as xogadoras do primeiro equipo feminino do Dépor completaron as probas médicas no centro Quirónsalud de Riazor.

O conxunto branquiazul comeza a pretempada con nove fichaxes: Carlota Suárez, Millene Cabral, Marta Charle, Yohana, Letti, Lucía Alba, Henar Muiña, Samara Ortiz e Lorena Reina. O cadro de colaboradores que axudarán a Irene Ferreras no primeiro equipo feminino está formado por Cris Oreiro, como segunda adestradora, máis Manuel Posse (preparador físico), Juan Carlos Aguiar (adestrador de porteiras), Álex Mejuto (médico), Pablo Carrascosa (fisioterapeuta), Álex Santiso (nutricionista) e Miguel García Esmorís (delegado). O Dépor Abanca afrontará o seu primeiro amistoso de pretempada o sábado 6 de agosto contra o Valadares Gaia portugués. A lista de 24 futbolistas citadas para iniciar a fase preparatoria da campaña é a seguinte: Yohana Gómez, Lucía Alba, Nuria Gómez (porteiras); Inés Altamira, Raquel García, Patri López, Cris Martínez, Samara Ortiz, Lorena Reina, Paula Novo (defensas); Paula Gutiérrez, Henar Muiña, Carlota Sánchez, Eva Dios, Letti Sevilla, Paula Monteagudo, Marta Rico (centrocampistas); e Laura Fernández, Ainhoa Marín, Aroa Guerra, Carlota Suárez, Millene Cabral, Marta Charle e Tati Barcia (atacantes).