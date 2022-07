Mackay y Sousa cierran el círculo bajo palos

Cinco temporadas duró la primera etapa en el Deportivo del portero Edu Sousa, uno de los ocho fichajes cerrados hasta el momento. Entonces no llegó a debutar con el primer equipo, pero sí pudo ejercitarse con la plantilla profesional a las órdenes de Miguel Ángel Lotina, primero, y José Luis Oltra, después. En Abegondo coincidió con arqueros consagrados —Dani Aranzubia y Germán Lux— pero también con jóvenes talentos como Fabricio Agosto o el mismísimo Ian Mackay que, como él, empezaban a forjarse un camino en el mundo del fútbol. Tanto el canario como el coruñés salieron para regresar años más tarde y triunfar. Ahora le toca a Sousa comenzar una segunda etapa en la portería del Dépor, por la que en las últimas décadas también hicieron las maletas para acabar regresando otros cancerberos como el histórico Jacques Songo’o, uno de los artífices del título de Liga, o Manu Fernández, repescado en 2015 para ser el suplente de Lux.

Junto a Pablo Brea, también canterano como ellos, Mackay y Sousa completan el trío de guardametas que trabajan a diario bajo la supervisión del preparador de porteros, Alberto Casal. Los cuatro posaron este miércoles juntos sobre el césped de Abegondo para mostrar la buena sintonía entre todos. “Guardianes de la portería del Dépor este año. Ambiente sano y currantes más que nadie”, escribió luego Mackay en su cuenta de Instagram acompañando esa foto y alguna otra más.

Ian y Edu sos veteranos de la portería que llegaron a coincidir en Abegondo al inicio de sus carreras y a los que el destino vuelve a reunir en el Dépor. “Nos tenemos mucho respeto y aprecio a la par”, declaró Sousa sobre su relación con Mackay en una entrevista publicada por LA OPINIÓN el pasado 7 de enero, cuando el tudense se disponía a visitar Riazor con el Talavera. “No me sorprende que Ian esté en el Dépor y que esté rindiendo al nivel que lo está haciendo. Es capaz de hacer muy buenas paradas y muy buenas acciones, pero a lo mejor lo que la gente no sabe o no es consciente es que él es un tío que en el día a día trata de dejarse lo máximo. Es muy cabezón, muy tozudo para conseguir sus objetivos. Lo está haciendo francamente bien y no me sorprende porque en el día a día él se lo curra y lo trabaja para estar a este nivel”, añadía entonces Edu Sousa meses antes de su reencuentro en Abegondo con Ian.

Ellos dos son los últimos que han pasado por la portería giratoria del Dépor, inaugurada con el nuevo milenio por el francocamerunés Songo’o. Recién conquistada la Liga con él bajo palos, el club reforzó la posición con la contratación de José Francisco Molina, titular indiscutible desde su llegada a Riazor. Tras una temporada a la sombra del valenciano, Songo’o cerró en 2001 su primera etapa en A Coruña y fichó por el Metz. Ya era un veterano, pero dos años después, en 2003, regresó a Riazor para ser el tercer portero, por detrás de Molina y Munúa.

Volver y jugar a los 40

Su papel fue testimonial pero con los 40 ya cumplidos el africano participó en la victoria contra el Racing de Santander en El Sardinero (0-1, gol de Pandiani) en la última jornada de la campaña 2003-04 antes de despedirse definitivamente del Deportivo.

También dijo adiós Fabricio en 2009 tras debutar en Primera con Lotina. Pasó por Valladolid, Recre y Betis antes de regresar a A Coruña en 2013. Participó en el último ascenso a Primera, en 2014, y en el curso siguiente, el 2014-15, tuvo un papel fundamental para acabar logrando la salvación.

El siguiente portero retornado fue el asturiano Manu Fernández, que tras una primera etapa en el Fabril y en el Dépor, pasó por Recreativo, Alcorcón y Alavés antes de enrolarse de nuevo en el equipo coruñés, con el que disputó 12 partidos, cuatro de ellos de Copa, en el curso 2015-16. Manu fue el último guardameta que salió y volvió hasta el regreso de Ian Mackay el pasado verano.

Catorce años tardó en retornar el arquero de O Ventorrillo, que al igual que Edu Sousa también llegó a ejercitarse con el primer equipo cuando estaba en la cantera blanquiazul, en su caso con Joaquín Caparrós y más adelante con Miguel Ángel Lotina. Se forjó un camino lejos de A Coruña y más de una década después regresó al Dépor, igual que ahora Sousa, quien como Ian completa el círculo bajo palos al volver tras su salida en 2012.