“Tres o cuatro” piezas para completar el Dépor

El entrenador del Deportivo, Borja Jiménez, asegura que el club sigue trabajando para cerrar otras “tres o cuatro incorporaciones” que sumar a los ocho fichajes ya concretados, los últimos los de Alberto Retuerta e Ibai Gómez. Faltan varios nuevos por llegar pero igualmente quiere “una plantilla corta”. “Hay que tener paciencia. Está siendo un mercado más lento, quizá el del año pasado fue diferente. Este año hay muchos equipos a priori que van a estar arriba y nos estamos peleando por los fichajes pero el Dépor tiene eso tan especial que hace que haya jugadores que llamen para venir aquí”, explicó el abulense, cuyo objetivo para reforzar el puesto de ariete “está hablado desde hace tiempo, pero hay que tener paciencia”, sin descartar la posibilidad de que pueda llegar otro fichaje de campanillas, como lo ha sido el de Ibai esta semana.

En cuanto a los perfiles de esas “tres o cuatro” piezas que todavía faltan para completar el Dépor, el técnico prioriza la llegada de otro nueve, ya que Gorka Santamaría es actualmente su única opción para ese rol, teniendo en cuenta que el abulense tiene previsto utilizar a Alberto Quiles en la banda derecha, igual que el año pasado, ya que es en esa posición donde entiende que mayor rendimiento puede ofrecer el atacante andaluz.

“Está claro que arriba en la delantera necesitamos un compañero de Gorka [Santamaría], que estamos siendo pacientes con eso, intentando buscar la mejor opción. Sí que a priori tenemos claro que solo va a ser un jugador en esa demarcación si encontramos lo que estamos buscando. Yo soy bastante optimista y creo que puede ser muy positivo lo que estamos esperando. Y luego alguien más que pueda hacer de ocho o de diez, el perfil de lo que nos podía dar año el pasado Juergen”, argumentó el técnico.

Esas son las prioridades, aunque espera que lleguen más futbolistas que un punta y un centrocampista ofensivo. “Hay que ir viendo cómo se va comportando el equipo y en qué líneas o demarcaciones creemos que podemos estar más justos y ahí nos reforzaremos. No hay ningún problema. Vamos a ir a una plantilla más corta, eso lo tenemos claro, y lo vamos a ir haciendo con calma”, precisó el entrenador.

En cuanto al perfil de los nuevos, resalta la importancia de que tengan ganas de jugar en el Dépor: “Necesitamos jugadores que quieran venir, que vean esto como el momento de ayudar. Ese perfil se puede conseguir con futbolistas jóvenes, que para ellos sea un sueño estar aquí, o con jugadores que hayan vivido la mejor época del Dépor y quieran ayudar”.

La situación de Yeremay

También habló Borja Jiménez de la cantera y de la situación de Yeremay Hernández, que a su juicio “es la misma que con cualquier otro jugador de la plantilla”. “La importancia se la va a ganar él. El año pasado tuvo participación. Tuvo participaciones buenas, malas… Esto consiste en trabajar y demostrar. El que tenga la capacidad de trabajar y demostrarlo, tendrá más opciones que el que no. Lo que hay es que hacer las cosas bien, entrenar, aprovechar las oportunidades e ir para adelante, que al final son chicos muy jóvenes y con una capacidad de mejora muy grande, y en este caso Yeremay con un talento muy bueno”, argumentó el técnico blanquiazul sobre el habilidoso extremo grancanario.

Incertidumbre sobre Héctor y Granero

Los fichajes de dos laterales izquierdos, Raúl y Retuerta, abren la puerta de salida a Héctor Hernández, al margen del grupo por molestias físicas al igual que Borja Granero, cuya continuidad en el Dépor tampoco está garantizada. “Tengo muy buen trato con los dos —defiende Borja Jiménez—. Cada uno tiene su situación, que creo que es diferente. Héctor no entrenó porque tiene una pequeña molestia, como Isi y Olabe. No queremos correr riesgos con ningún jugador. Borja está en la última fase de su recuperación y esperemos que se pueda incorporar con nosotros cuanto antes”. El técnico no quiso dar por seguro el adiós de ninguno porque “las situaciones son diferentes y son cambiantes a lo largo de un mercado”. “No sabemos lo que pasará ni con ellos ni con ningún otro jugador que esté con nosotros. Hay que darle normalidad, sabiendo que los dos tienen mucho peso en el vestuario y que tienen un comportamiento fantástico. Por desgracia no están pudiendo entrenar, por eso parece que hay algo raro, pero nada más”, zanjó sobre Héctor y Granero.