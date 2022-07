Dos caras totalmente opuestas mostró el Dépor en A Magdalena, una gris hasta el descanso, con un once casi completo de fabrilistas, y otra mucho más vistosa tras la reanudación, ya con el equipo A sobre el césped. Los mayores apenas tardaron dos minutos en remontar el tempranero tanto de Pablo Rey gracias a las dianas de Raúl Carnero y Gorka Santamaría, quien luego anotó otra más. Dos buenos goles del delantero vasco —distintos pero ambos de gran finalizador, uno de cabeza y otro tras un gran control con el pecho— para opositar al puesto de nueve titular mientras Borja Jiménez espera la llegada de otro punta. Soriano, en el 88, redondeó el marcador anotando el 1-4 definitivo.

Discreta primera parte del Dépor, bastante por debajo del nivel que había ofrecido una semana antes en el estreno veraniego contra el Atlético Arteixo. Borja Jiménez apostó de inicio en A Magdalena por los más jóvenes, varios de los cuales habían brillado en Ponte dos Brozos, y presentó hasta nueve fabrilistas en el equipo titular. Edu Sousa y Alberto Retuerta, recién incorporado esta semana, fueron los únicos jugadores con ficha del Dépor garantizada en la alineación. Completaron el once inicial Yeremay, en dinámica del primer equipo desde la pasada campaña, más Marcel, Puerto, Barcia, Jairo, Brais Val, Tim Caroutas, Mella y Ochoa. Un once muy verde que no acabó de cuajar, incapaz de entonarse tras el golpe del tempranero gol de Pablo Rey, de penalti, tras un derribo infantil del debutante Retuerta.

Al Dépor le sobró balón y le faltaron ideas y frescura en ataque. Apenas fue capaz de finalizar jugadas, solo con algún disparo aislado del propio Retuerta y de Jairo, sin peligro para la meta de Bugy. Aun así Ochoa y Barcia, con sendos cabezazos, pudieron empatar antes del descanso, aunque el Racing Villalbés también tuvo alguna llegada peligrosa, la más clara un testarazo de Javi Varela que se fue fuera por poco.

Tras el paso por la caseta fue otro Dépor. Borja Jiménez cambió a los once para repartir los esfuerzos, igual que el sábado anterior en Arteixo, y presentó un equipo más reconocible, ya sin canteranos y con tres fichajes en el campo: Víctor Narro, Gorka Santamaría y Raúl Carnero, protagonista en el arranque del segundo acto primero con un disparo alto y acto seguido, en el 50, anotando el gol del empate con otro lanzamiento desde la frontal del área que desvió un defensa y acabó sorprendiendo al portero Santomé. Mucho más espectacular fue el 1-2, apenas dos minutos después. Gran centro de Antoñito y perfecto cabezazo de Gorka. Imparable.

En un abrir y cerrar de ojos el equipo coruñés le daba la vuelta al marcador y empezaba a gustarse en campo contrario.Narro por la izquierda, Soriano en la mediapunta y Quiles en la derecha se convirtieron en un incordio constante para el Racing Villalbés, que no tuvo más remedio que atrincherarse. Antoñito, fino y profundo, no apagó su moto y siguió metiendo buenos balones al área, aunque fue Narro el que asistió a Gorka para el segundo del vasco (m.78). Soriano, muy participativo desde la mediapunta, redondeó el marcador en el 88 resolviendo con temple su mano a mano ante Santomé.

El Dépor formó con Edu Sousa (Pablo Brea, m.25), Marcel, Puerto, Barcia, Retu, Jairo, Brais Val, Tim Caroutas, Yeremay, Mella y Martín Ochoa. En la segunda parte jugaron Mackay, Antoñito, Lapeña, Jaime, Raúl, Álex, Villares, Quiles, Soriano, Narro y Gorka Santamaría.