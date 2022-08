Las trayectorias del Dépor y de Lucas Pérez se entrecruzan cada cierto tiempo y existió la posibilidad de una tercera etapa del coruñés en Riazor, pero de momento murió con aquel cabezazo de Jordi Sánchez en el minuto 113 que dejó al equipo coruñés sin ascenso a Segunda División. Si la historia hubiese sido diferente, habría existido la posibilidad de que el delantero de Monelos hubiese abandonado Cádiz rumbo a A Coruña. Al menos, así lo reconoce el exdeportivista Sergio González, ahora entrenador del conjunto gaditano. “Sé que el club (el Cádiz) tenía un compromiso con Lucas siempre y cuando el Dépor hubiera ascendido y para mí, personalmente, es una tristeza que el Dépor no haya subido porque es un equipo que le tengo un cariño enorme y que se merece no estar en Segunda, sino en Primera División y ojalá lo acabe consiguiendo”, apunta el que fuera uno de los goleadores del Centenariazo. Eso sí, el técnico se encargó de remarcar la importancia del coruñés en su equipo y de zanjar la posibilidad de una vuelta este verano, un deseo que manifestaron algunos aficionados blanquiazules. “No ha sido así (el ascenso) por mala suerte para todos los deportivistas, pero eso significa que esa posibilidad pequeña que había se ha difuminado y Lucas es futbolista del Cádiz. Es muy importante y Lucas sabe que, desde mi punto de vista, va a formar parte de la plantilla del Cádiz esta temporada sí o sí. El jugador lo que me transmite a mí es que está encantado de estar con nosotros”, razona el catalán.