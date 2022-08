La llegada de Rubén Díez centra todos los esfuerzos del Dépor en la búsqueda de un delantero, aunque no solo llegará ese ariete. Borja Jiménez admitió que las cualidades del coruñés Lucas Pérez encajarían en el proyecto blanquiazul. "Podría ser un jugador que ayudaría mucho, pero tiene contrato con otro equipo y lo tenemos que respetar. Hay que escuchar a todas las partes: Cádiz, jugador... A ver qué se puede hacer. No es algo que tenga toda la información, pero es posible que se esté intentando porque si hay rumores, algo habrá", aseguró de manera no del todo rotunda el técnico. Tampoco se marca plazos para la llegada de un ariete. "Si hay que esperar, se esperará. Si aparece una opción de mercado, lo haremos. No nos los hemos marcado. Hay que tener paciencia en lo que estamos buscando", asevera.

Quien sí está ya atado es el mediapunta o mediocentro maño, cedido por el Tenerife. El entrenador sabe qué les puede dar Rubén Díez. Son cualidades que aprecia de una operación que ha costado certificar. "Es el perfil que buscábamos. Nos da versatilidad, de ocho en doble pivote, por fuera, de diez. Puede jugar en cualquier posición de tres cuartos se puede desenvolver. En esta categoría puede jugar más atrás incluso. Es un jugador que costó traer y que la dirección deportiva quería", razona. Un fichaje y más movimiento en la plantilla es lo que le espera al Dépor hasta final de mes. "Incorporaremos algo más, aunque no mucho más", avisa el entrenador. "Hay que esperar un poco a ver qué nos da el mercado. Necesitamos ese puesto, aunque lo pueda hacer Quiles ahí. Buscamos a alguien que nos dé lo que nos da Gorka para no sacar a Quiles fuera de sitio. Habrá que ir viendo y existen determinadas circunstancias, a ver dónde están las limitaciones (de la plantilla). No vamos a hacer solo el (fichaje del) delantero", se explica. El técnico no piensa forzar el debut de Ibai Gómez, abre la puerta a jugar con mediapunta clásico en un 4-2-3-1 y tampoco quiere entrar en exceso en lo ocurrido con Dani Barcia, que ha regresado a la dinámica del Fabril "Es una decisión de la dirección deportiva. Como entrenador, no puedo decir nada malo de Dani entrenando, otra cosa es que haya podido llegar tarde. Son decisiones para las buenas y malas que toma el club, igual que nos dijeron los nombres de los chicos que iban a la pretemporada. Intentamos sacar máximo rendimiento a los chicos que sacamos. Es un tema que tampoco hay que masacrar al tipo", cuenta el técnico.