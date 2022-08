Un flechazo por Rubén Díez

“Es un crack. Si tiene confianza, va a ser diferencial”. Víctor Mollejo es desde hace unos días nuevo jugador del Zaragoza. Ya dejó el Deportivo y también el Tenerife, donde coincidió en los últimos meses con el centrocampista maño. Ni olvida a A Coruña ni las condiciones de ese futbolista al que ha acudido el equipo blanquiazul para intentar olvidar a Juergen Elitim. De un hipotético triunfo de Rubén Díez en A Coruña se alegrará Mollejo, porque es “un chico humilde y una gran persona”.

“Aquí vino del Teruel y nadie sabía quién era y se hizo profesional. Tú lo ves y parece que no es futbolista, pero luego cuando entra en el campo se transforma”, advierte David Cubillas ante la posibilidad de fiarse de las primeras impresiones y avisa de lo que se encontrará el Dépor con ese jugador “muy, muy completo” que acaba de contratar y que podría encajar con lo que necesita para suplir al colombiano. “Es un mediocentro o mediapunta que también puede jugar por fuera. Hace de interior o puede actuar en la creación porque tiene un trato de balón espectacular y un pase adelante muy bueno y un toque de balón diferencial”, avanza e insiste. “Y donde se deciden las cosas, en la línea de tres cuartos, es muy interesante Escoge siempre bien, tiene gol. En Segunda División metió siete tantos. Ese año fue el de su petardazo. Pero es más que eso. Puede jugar cerca del área y también en la creación porque a nosotros el año del ascenso en el Castellón se nos fue el mediocentro que teníamos y fue él el que bajó y ahí Rubén creaba, y también llegaba cuando tenía que jugar de mediapunta”, razona.

Sus prestaciones casan, a priori, con lo que precisa el Deportivo, más con esa idea de tener el clásico 4-2-3-1 más a mano en los planes de Borja Jiménez. También tendrá que hacerse un hueco Díez en un vestuario al que llega como nuevo, aunque no como novato si se atiende a sus casi 29 años. David Cubillas considera que, en ese sentido, tampoco tendrá ningún tipo de problema. “Al principio es un poco timidillo, pero luego cuando coge confianza es un tío alegre, simpático, muy buen chaval. Es mejor persona que futbolista, ojalá le vaya todo bien”, relata el ariete, que trabó amistad con el ahora deportivistas en sus años en Castalia.

Ya cuenta en la plantilla con 17 fichas senior

El Deportivo necesita, como mínimo, un delantero más para cerrar su plantilla, pero tiene que dar bajas o centrarse en el mercado sub 23 para finiquitar la planificación del ataque, ya que ahora mismo cuenta con 17 fichas senior, el máximo que le permite el reglamento RFEF para disputar la Primera Federación si cuenta con tres metas. La llegada de Rubén Díez se suma a Mackay, Edu Sousa, Antoñito, Jaime, Lapeña, Granero, Héctor, Raúl, Álex, Villares, Isi Gómez, Roberto Olabe, Narro, Quiles, Ibai Gómez y Gorka Santamaría como futbolistas que ya no están en edad sub 23. Héctor Hernández y, en menor medida, Borja Granero son los que tienen más opciones de marcharse. La salida del central obligaría a hacer otro fichaje para la defensa. Pablo Brea, Trilli, Retuerta y Mario Soriano son los sub 23 de la plantilla, a la espera de que se aclare la situación de Yeremay Hernández, David Mella o Dani Barcia.