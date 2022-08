El primer once del nuevo Dépor pide paso

Por nivel y por oportunidad. Las lesiones y el timming propio de los últimos fichajes del verano han empujado a Borja Jiménez a emplearse con dos unidades bien diferenciadas en este inicio del verano. Por un lado los jóvenes meritorios de la cantera y por otro los futbolistas del primer equipo que están sanos y en forma y que no están dejando pasar las oportunidades en estas primeras semanas. Llegará un delantero, Trilli se recuperará, Rubén Díez hará acto de presencia en Abegondo, Ibai Gómez cogerá ritmo y Roberto Olabe e Isi Gómez reclamarán protagonismo en la media tras sus lesiones. Todos tendrán que moverle la silla a los once que destrozaron el pasado miércoles a la Ponferradina en una hora de juego más que llamativa.

Hace cuatro días remontaron con facilidad y en un abrir y cerrar de ojos un partido que se complicó ante el Racing Villalbés. La siguiente cita le sirvió para desnudar en 60 minutos a un rival de Segunda División que peleó hace meses por meterse en play off de ascenso a Primera. No es el once que Borja hubiese tenido en su cabeza cuando diseñó la plantilla hace semanas junto a la secretaría técnica, pero a día de hoy Ian Mackay, Antoñito, Lapeña, Jaime, Raúl, Álex, Villares, Quiles, Mario Soriano, Víctor Narro y Gorka Santamaría empiezan a tener muchos boletos para comenzar de inicio la liga de Primera Federación ante el DUX Madrid en el estadio de Riazor.

Esta apuesta de los últimos partidos reafirma, además, que el técnico abulense valora como opción real alternar su habitual y casi inamovible 4-3-3 de la pasada temporada con el 4-2-3-1 que está ensayando este verano y que va ganando protagonismo en sus planes.

De esos once que se han aferrado al once a la espera de que sus compañeros vengan a discutirle ese puesto del que esperan adueñarse, hay ocho que repiten de la pasada temporada y tres que acaban de llegar y que han aprovechado la mínima oportunidad que han tenido. Raúl Carnero, Víctor Narro y Gorka Santamaría acompañarán a otros futbolistas que se pueden considerar casi de la guardia pretoriana de Borja en el final de la pasada temporada. De hecho, todos ellos jugaron el partido de la final del play off ante el Albacete.

Quedan más de veinte días para el inicio de la liga y aún habrá futbolistas que opositen a ocupar esos puestos como Rubén Díez, Trilli, Ibai Gómez o el ariete que está por venir, pero deberán ponerse en forma, integrarse en el grupo y convencer a Borja de que son mejor opción que los once que golearon a la Ponferradina. La única pista de una posible incógnita fue ese cambio de Isi Gómez por Villares en el descanso en Vilalba. Un puesto por pelear entre el canterano y uno de los fichajes creativos de la media.