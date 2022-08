Para lo que parecía un imposible ahora hay un rayo de esperanza. Lucas Pérez quiere venir al Deportivo, con un gran esfuerzo económico por el medio, y el club coruñés acepta abrirle la puerta, pero hay que cuadrar muchas piezas en un puzle de difícil encaje. Como en su anterior regreso al club de su vida y en el que no se pudo formar, la predisposición del jugador es fundamental para animar a la plaza de Pontevedra a realizar la operación, para encontrarle viabilidad financiera a un futbolista de Primera División que puede avenirse a jugar dos categorías más abajo.

El fichaje de Lucas Pérez sigue siendo extremadamente complicado, a pesar de la voluntad del jugador y del propio club coruñés. Todo depende de cómo el futbolista de Monelos pueda cerrar su salida del Cádiz, un club que hace un par días le hizo jugar el trofeo Ramón de Carranza, que pagó hace meses un millón de euros por él, que ahora mismo no piensa dejarlo marchar gratis y que le considera fundamental en su proyecto de salvación. Sergio González llegó a calificar la operación de “humo”.

Borja Jiménez fue el primero que alimentó ayer por la mañana en la sala de prensa de Abegondo su llegada a Riazor. “Podría ser un jugador que ayudaría mucho, pero tiene contrato con otro equipo y lo tenemos que respetar. Hay que escuchar a todas las partes: Cádiz, jugador... A ver qué se puede hacer. No es algo de lo que tenga toda la información, pero es posible que se esté intentando porque si hay rumores, algo habrá”, aseguró de manera no del todo rotunda el técnico. Tampoco se marca plazos para la llegada de un ariete, sea Lucas Pérez u otro. “Si hay que esperar, se esperará. Si aparece una opción de mercado, lo haremos. No nos los hemos marcado. Hay que tener paciencia en lo que estamos buscando”, asevera.

Tercera vuelta a casa

La historia entre Lucas Pérez y el Deportivo parece que no ha terminado. Venga o no este verano de vuelta al hogar, el ariete de Monelos tiene entre ceja y ceja pasar de nuevo por Riazor antes de retirarse. Su voluntad ya fue fundamental cuando abandonó traspasado el AEK de Atenas y cuando, posteriormente, llegó cedido del Arsenal. Ahora vuelve a ocurrir lo mismo, aunque el desenlace no es sencillo. Hay trabas y es una situación más extrema, pero tiene un final abierto.

Borja asegura que “no solo” van a contratar a un delantero Quedan algo más de tres semanas y el Dépor se toma un respiro en el mercado sin dejar de centrar sus esfuerzos en traer un nuevo delantero, siempre con la idea de que baraja opciones que tienen que madurar, que no son inmediatas. Es el movimiento primordial, pero no el único. Hay que gestionar salidas con Héctor en el primer lugar de la rampa de salida tras los fichajes de Raúl Carnero y Retuerta. También habrá más entradas, además del delantero, según el anhelo de Borja Jiménez. “Incorporaremos algo más, aunque no mucho más. Hay que esperar un poco a ver qué nos da el mercado. Necesitamos ese puesto (la delantera), aunque lo pueda hacer Quiles ahí. Buscamos a alguien que nos dé lo que da Gorka y para a Quiles no sacarlo de sitio. Habrá que ir viendo y estar atento a determinadas circunstancias y a ver dónde están las limitaciones (de la plantilla). No vamos a traer solo el delantero”, apunta. Borja ahondó también en lo ocurrido con Dani Barcia. “Es una decisión (bajarlo al Fabril) de la dirección deportiva. Como entrenador, no puedo decir nada malo de Dani entrenándose, otra cosa es que haya podido llegar tarde. Son decisiones que, para las buenas y mala, toma el club, igual que nos dijeron los nombres de los chicos que iban a la pretemporada. Intentamos sacar el máximo rendimiento a los jóvenes que tenemos. Es un tema en el que tampoco hay que masacrar al chico”, cuenta.