Alberto Retuerta afirmó en su presentación como nuevo jugador del Deportivo que llega para consolidarse en el club. “Vengo aquí para aportar este año, pero también para hacerlo en un futuro largo”, indicó el lateral izquierdo, que firmó por dos temporadas.

“Un día estaba tranquilo, me llamó mi representante y me dijo que había interés del Deportivo; ni me lo pensé dos veces. Es un gran club y me viene sin pensarlo”, explicó sobre cómo se gestó su incorporación al conjunto blanquiazul.