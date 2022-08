Raúl Sánchez, alternativa polivalente para el ataque del Dépor

El Deportivo se ha fijado en Raúl Sánchez (Madrid, 1997) para completar el ataque. La blanquiazul es una de las varias propuestas que tiene sobre la mesa el jugador para salir cedido del Ibiza, donde no tiene hueco esta temporada tras recalar a mediados del curso pasado procedente del Rayo Majadahonda.

Allí llamó la atención como extremo izquierdo después de jugar incluso como lateral, pero se ganó una reputación de atacante polivalente capaz de desempeñarse también como delantero. Sus ocho goles en la primera mitad del campeonato le permitieron dar el salto a Segunda División con el Ibiza en el mercado de invierno, pero ahora debe buscar acomodo lejos de la isla y así se lo ha trasladado su club desde comienzos del verano.

Entre las propuestas que posee de la categoría se encuentra la del Deportivo, pero hay alguna más, según fuentes cercanas a las negociaciones. Al menos una de ellas, la que le ha trasladado el Castellón, es igual de importante y la decisión depende ahora del jugador, consciente que debe escoger destino ante la falta de oportunidades que tendrá en Ibiza.

La temporada pasada en la isla tan solo disputó nueve partidos bajo las órdenes de Paco Jémez, cinco de ellos como titular, y su progresión se frenó después de destacar en la antigua Segunda División B en las filas primero del Burgos y después del Rayo Majadahonda.

Raúl Sánchez vendría a cubrir una de las vacantes que existen en el ataque, aunque la principal continúa siendo la del delantero que complemente a Gorka Santamaría. A la espera de lo que ocurra con la opción de Lucas Pérez, el Deportivo ganaría un jugador de banda. Aunque parecía que inicialmente ese posible refuerzo, deslizado en alguna de sus comparecencias por Borja Jiménez, sería para el extremo derecho, llegaría para una posición que parecía cubierta con Víctor Narro e Ibai Gómez.

En principio, la banda izquierda se la disputarían entre los dos, pero el curso pasado no fue infrecuente ver a Narro jugar a pierna cambiada con el filial del Valladolid. El costado derecho del ataque, además, no cuenta con ningún especialista y la posición la ha ocupado de manera casi en exclusiva Alberto Quiles a lo largo de la pretemporada. Borja Jiménez no lo ve en otra demarcación y el delantero ha respondido en los amistosos con abundantes goles. El baile de fichas podría provocar que el onubense actuara más en punta, pero seguiría faltando la pieza del delantero que terminara por redondear el proyecto deportivista.