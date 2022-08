Ibai Gómez indicó esta mañana en su presentación como jugador del Deportivo que su estreno con el equipo está más cerca después del trabajo que ha afrontado desde su fichaje. "Si no estuviera preparado no habría aceptado ninguna oferta. La edad es solo un número. Estoy prácticamente al cien por cien. Entre los médicos y el míster decidiremos cuando me estreno. El objetivo es estar perfecto el lunes para llegar al inicio de liga", indicó.

El centrocampista indicó que le atrajo el Deportivo como el lugar para relanzar su carrera después de abandonar el Athletic. "Fui yo el primero que contacté con el Dépor, es un club que siempre me llamó la atención. Me parecía el sitio perfecto para resurgir. Hay una cosa muy clara, en esto del fútbol prácticamente todo el mundo tiene que sentir algo por clubes como el Deportivo", reflexionó. "Cuando rescindí en el Athletic me di cuenta de que necesitaba parar, sobre todo mentalmente. Recuperar la ilusión por el fútbol, que es lo más me ha gustado toda mi vida. Me fui fuera y allí me di cuenta de que el fútbol y el sentimiento van unidos. Necesitaba un sitio con sentimiento de fútbol y la oportunidad del Depor era perfecta", añadió esta mañana.