Ibai Gómez quiere su “póster”

Ibai Gómez aterrizó en el Deportivo hace unas semanas como la sorpresa más inesperada del mercado blanquiazul. Seducido por la ascendencia del club y su historia, decidió postularse para un proyecto en el que desea dejar huella. El futbolista bilbaíno quiere formar parte del “póster” de la plantilla que devuelva al Dépor a Primera División y “resurgir”. “Fue muy sencillo”, respondió ayer sobre la decisión de recalar en A Coruña. “Es un lugar increíble, tanto por la ciudad, como la gente, club, infraestructura... Y también por el objetivo. Es una opción buenísima. Es un objetivo que te motiva. Poder aparecer en dos años en el póster que ascendimos dos años seguidos, vamos a soñar con ello. Para mí es algo que me motiva de verdad”, reflexionó el centrocampista tras su presentación ayer en la ciudad deportiva de Abegondo.

Ibai ha encontrado en el Deportivo el lugar en el que unir objetivos individuales y colectivos después de abandonar el Athletic y parar por un tiempo con la meta de prepararse para un reto como el que afrontará en A Coruña. “Cuando rescindí en el Athletic me di cuenta de que necesitaba parar, sobre todo mentalmente. Recuperar la ilusión por el fútbol, que es lo más me ha gustado toda mi vida. Me fui fuera y allí me di cuenta de que el fútbol y el sentimiento van unidos. Necesitaba un sitio con sentimiento de fútbol y la oportunidad del Dépor era perfecta”, resumió ayer.

El primer paso, según confesó ayer, lo dio él mismo. “Fui yo el primero que contacté con el Dépor, es un club que siempre me llamó la atención. Me parecía el sitio perfecto para resurgir. Hay una cosa muy clara, en esto del fútbol prácticamente todo el mundo tiene que sentir algo por clubes como el Deportivo”, razonó.

El centrocampista está centrado en finalizar su puesta a punto y con el horizonte de poder disputar sus primeros minutos el domingo en el amistoso contra el Bergantiños, pero despejó cualquier duda sobre su estado físico. “Si no me hubiese preparado, yo no aceptaría ninguna opción. Me gusta hacer las cosas bien. La edad es un número, me siento con mucha energía, me siento bien físicamente. Creo que tener la cabeza como la tengo ahora y con esa ilusión, creo que hará que las cosas salgan”, indicó. “Estoy prácticamente al cien por cien. Estoy entrenando con el grupo parcialmente. El lunes espero hacerlo al cien por cien para estar preparado para la liga”, añadió.