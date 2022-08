La generación de oro, en la encrucijada

Cuando caían Real Madrid y Barcelona y la Copa de Campeones de juveniles se elevaba al cielo de Marbella, el deportivismo celebraba y creía que el futuro era de aquellos imberbes que les habían hecho recuperar la ilusión. Han pasado quince meses y la realidad y los deseos no han ido a la misma velocidad, una realidad que desde dentro del propio club muchos pronosticaban. Algunos se fueron, otros tomaron por asalto el primer equipo y hay quien aún madura su salto al profesionalismo en el Fabril de Óscar Gilsanz, su mentor en aquella temporada mágica.

Con la marcha de Noel López al Castilla, Trilli y Yeremay Hernández eran los mejor colocados para asentarse de inmediato en el primer equipo, pero finalmente solo el lateral se quedará con los mayores y será una opción real para Borja. El canario tendrá, de nuevo, la puerta entreabierta, aunque cada vez con más obstáculos para colarse, ya que Ibai Gómez, Víctor Narro, Mario Soriano, Rubén Díez y, presumiblemente, Raúl Sánchez son competencia directa en las dos posiciones del once que puede ocupar. Un Tourmalet que ha devuelto al ex del Madrid al Fabril y que deja al lateral de Ortigueira en soledad entre fichajes y jugadores consagrados.

Una situación casi idéntica a la que viven a día de hoy Jairo Noriega y David Mella, los dos futbolistas que aún no debutaron con el primer equipo en partido oficial que más minutos han tenido este verano. Al extremo, aún juvenil y de 2005, le ha frenado en las últimas semanas unos problemas en el pubis, pero está predestinado a afrontar una temporada más en el filial, a pesar de los deseos de la afición de verlo en Riazor. Como a Yeremay, la cantidad de alternativas que tiene el primer equipo en las posiciones que suele ocupar le complican el tránsito hacia el vestuario de los mayores.

Ha querido, en cambio, la planificación del Dépor que quien esté más cerca de poder tener minutos en el primer partido de liga, salvo Trilli, sea el mediocentro coruñés. Borja considera que el premio para la cantera es entrenarse con el primer equipo y, a partir de ahí, deben ganarse el puesto como cualquiera de los profesionales y, en ese sentido, Jairo Noriega se ha ganado cierto crédito esta pretemporada. Las lesiones en diversos momentos del verano de Isi Gómez, Roberto Olabe y Diego Villares le hicieron acumular minutos y en el Teresa Herrera el técnico volvió a acudir a él. Su presencia en la primera lista del año ante el Dux, duelo en el aire por la situación del conjunto madrileño, depende de la evolución de la lesión del pivote de Vilalba. Si falla Villares, él estará entre los citados para el estreno en Riazor.

Curiosamente, Yeremay y Jairo Noriega no jugaron entonces en Marbella. Uno por no entrar en los planes de Gilsanz para aquella cita y el otro por lesión. Sí estuvieron entonces Trilli, Noel López y Mella. De aquella foto para el recuerdo. Solo se marchó Guille Bueno al Borussia Dortmund y Mario Domínguez y Vituco fueron descartados y ahora juegan en el Arosa y el Arteixo, respectivamente. Dani Barcia, Brais Val, Brais Suárez, Mario Najera y el recuperado Fito siguen en el filial coruñés a la espera de hacer realidad su sueño. El primer equipo está ahí, pero también aprietan las nuevas generaciones: Martín Ochoa, Rubén López, Diego Gómez... Abegondo no se detiene, la grada de Riazor les espera.

Agresiva política de renovaciones

Las abruptas salidas de Guille Bueno y Noel López en el verano de 2021 han advertido al Deportivo que, además de captar y formar a sus jóvenes, debe afanarse en blindar a las que considera sus estrellas en cuanto cumplen los 16 años y así lo ha hecho en los último tiempos. No han evitado aun así despedidas como las de Lucas Taibo (Sporting de Portugal), pero sí ha logrado renovaciones de calado en la base de Abegondo, casi todas hasta el 30 de junio de 2024, como son las de Mario Nájera, Martín Ochoa, Rubén López, Diego Gómez, Kevin Sánchez, Manu Berrocal, Dani Estévez, Álex Montero, Álex Delgado, Adrián Guerrero, Pablo Parada, Manu Berrocal o Zoe Zeias. Estas continuidades, algunas de futbolistas nacidos ya en 2006, se suman a las cerradas de manera previa a la fuga de Guille Bueno. Se ató entonces a David Mella, Jairo Noriega, Yeremay y Quique Teijo.