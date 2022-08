Villares, el fichaje de la última semana

Llegó a hurtadillas hace año y medio al primer equipo del Deportivo y hoy una posible baja de larga duración le hace tener sudores fríos a su entrenador. Se trata de Diego Villares, ese canterano que ya no era sub 23, que estaba en el tiempo extra para darle el salto y que, poco a poco y sin hacer ruido, se ha convertido en un jugador estratégico para el centro del campo. A poco más de una semana el gran reto es que el pivote de Vilalba supere una vez más esas molestias en la rodilla que ya le lastraron en el último partido del play off ante el Albacete y se sume al duelo inaugural frente al DUX, que está a un paso de no celebrarse.

La generación de oro del Deportivo, en la encrucijada “Villares es bastante animal y esperemos que llegue, pero es más esperanza que realidad lo que digo”, decía cabeceando Borja hace una semana en su última comparecencia. Estaba preocupado por unos problemas, reiterativos en el caso del pivote, en una articulación delicada. Los precedentes de Trilli y de Víctor también pesaban en su cabeza. A día de hoy Villares sigue al margen del grupo, aunque la próxima semana, en base a sus sensaciones, intentará hacer parte del trabajo con todos para integrarse en la dinámica y estar disponible para el próximo fin de semana. Una incomparecencia de los madrileños jugaría a su favor. Jesús Ares: “El Deportivo me hizo sentir que me quería de verdad” El percance que sufrió antes del Teresa Herrera le ha frenado, pero el ex del Racing Villalbés parecía lanzado a compartir el centro del campo con Álex Bergantiños en el arranque de la liga. Isi Gómez y Roberto Olabe han sido las apuestas de la secretaría técnica este verano para esa posición y para suplir a Juergen Elitim. Un par de lesiones les han condicionado a ellos también. De hecho, se espera que mañana en Arteixo ante el Bergantiños reaparezca Olabe tras lesionarse en el primer amistoso en el mismo escenario ante el equipo local. Isi Gómez, en cambio, lleva ya semanas a pleno rendimiento y se ha hecho con un hueco en la media gracias a su facilidad para dar continuidad al juego y filtrar pases. Aun así, Borja Jiménez no olvida la capacidad para abarcar campo y las prestaciones que ofrece Villares para ejecutar la presión adelantada y dar ritmo al juego. Habrá competencia y Diego quiere estar en la pelea desde el primer día. Cerca de vaciar la enfermería antes del duelo frente al DUX El Deportivo ha vivido un verano plagado de contratiempos físicos que le han condicionado, aunque sean menores. Pocos han sido los futbolistas que no han pasado por la enfermería en algún momento del verano, pero poco a poco ha ido recuperando jugadores y despejando esa especie de purgatorio. Trilli y Granero fueron los últimos en incorporarse en el Teresa Herrera, Roberto Olabe y Raúl Carnero pueden hacerlo mañana ante el Bergantiños en Arteixo y la última semana será la de la puesta a punto de Ibai Gómez y la prueba de Diego Villares. Quien ya empieza a hacer trabajo con el grupo es Héctor Hernández, pero el lateral sigue cerrado para él con la presencia del propio Raúl Carnero, de Alberto Retuerta y del reconvertido Víctor Narro.