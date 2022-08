“Paciencia” y “ganas” en el mercado

El Deportivo afronta los últimos días de la pretemporada en medio de la incertidumbre que rodea al inicio de la competición debido a la complicada situación que atraviesa el DUX Internacional de Madrid y los movimientos que todavía faltan en el mercado. El entrenador blanquiazul, Borja Jiménez, sostiene que están a la expectativa de lo que ocurra con el conjunto madrileño y defiende que afrontan con “paciencia” el tramo final del mercado de fichajes.

Al menos falta por llegar un jugador de ataque, pero la cifra de refuerzos la marcará el propio desarrollo de este tramo final del mes de agosto. Hay nombres sobre la mesa, como los de Lucas Pérez y Raúl Sánchez, pero Borja Jiménez trató de evitarlos en su comparecencia previa al último amistoso que disputará el equipo esta tarde (19.00 horas) contra el Bergantiños en Arteixo. “Voy a hablar poco, porque al final no me compete mucho. Ya he mostrado mi opinión varias veces. Estamos siendo cautos, teniendo paciencia y seguro que conseguimos todo lo que queremos. Estoy casi convencido”, razonó ayer el técnico. “Confiamos en la gente del club que trabaja en este departamento. Le dedican mucho tiempo y van a conseguir solucionar las necesidades que tenemos. Los mercados al final ofrecen posibilidades buenas. Y si no las ofrecen, no vas a traer jugadores por traer. Tenemos que poner en valor a la gente que está con nosotros. Tenemos 18 jugadores de campo más 3 porteros. Es una plantilla bastante más corta que el año pasado, pero trabajaremos con toda la gente que tengamos aquí”, añadió.

Raúl Sánchez aparece como el salvavidas para la delantera en el caso de que se esfume cualquier posibilidad con Lucas Pérez en este tramo final del mercado de fichajes, pero lo que realmente necesita Borja Jiménez, según subrayó en su comparecencia, son jugadores comprometidos con el proyecto, se llamen como se llamen. “Hablar de futbolistas que no están aquí es incluso injusto para los que están”, insistió. “No voy a comentar nada sobre el tema fichajes. Imagino que salen muchos nombres porque venir al Dépor es muy goloso. Con Lucas no sé las expectativas que hay. Intuyo que gran parte de la afición querría que viniese y otra parte, que no. Lo importante es que quien venga, quiera estar aquí. Me da igual el nombre. Seguro que vendrá un buen futbolista. Es importante que el que venga quiera estar, de llame Lucas o Juan. El nombre es lo de menos, lo importante son las ganas. Futbolista bueno va a ser porque si no, no se pondría la camiseta del Deportivo”, reflexionó.

A la incertidumbre del mercado se suma la del comienzo de la competición. A medida que avanzan los días parece más claro que el DUX no se presentará el sábado en Riazor para la jornada inaugural del campeonato. El equipo madrileño todavía no ha empezado la pretemporada y apenas cuenta con jugadores, por lo que es probable que el Deportivo tenga que esperar una semana para debutar en la competición. A Borja Jiménez por el momento no le preocupa esa circunstancia, satisfecho por la pretemporada que ha completado la plantilla. “Lo estoy llevando bien porque no he me puesto a analizar nada de lo que pueda pasar la semana que viene. Habrá que esperar cómo se manifiesta la Federación, que es su competición”, indicó sobre la posible incomparecencia del DUX. “Vamos a llegar en buen momento y nos queda mañana el último amistoso en lo que ha sido una buena pretemporada en cuanto a sensaciones. El grupo tiene muchísimas ganas, eso es lo que a mí me tranquiliza independientemente de lo que pueda pasar el sábado o no”, apuntó.

El técnico deportivista también se pronunció ayer sobre la situación de Retuerta, sustituido a la media hora en el Teresa Herrera tras una actuación desafortunada. "He hablado con Retu, pero es algo habitual hablar con los futbolistas tras los partidos. Y más con chicos jóvenes en fase de aprendizaje. Que entiendan el porqué de las cosas es importante para mejorar, para asimilar lo que va ocurriendo. Tiene una gran capacidad de aprendizaje, de escucha, que no es fácil en chicos jóvenes. Él quiere mejorar y esta ha sido su mejor semana de entrenamientos desde que está con nosotros. Lo del otro día fue anecdótico. Un cambio táctico. No va más allá de eso”, resumió Borja Jiménez sobre el lateral izquierdo.