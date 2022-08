Tim Caroutas, a 18.000 kilómetros de casa y cerca de un sueño

Thymos, por su tío, y futbolista, por sacrificio. Hace unos ocho años sonó el teléfono de la familia Caroutas en Wollongong, a una hora de Sídney, y descolgó su padre: le ofrecían en España, el Espanyol, una prueba a su hijo de 11 años. Tim aún recuerda con una sonrisa cómo acabó aquella conversación. “Escuchó lo que le decían y justo después colgó, pensó que era una broma. ¡Cómo podía imaginarlo! Por suerte, volvieron a llamar y en dos semanas estaba con él y con mis hermanos en Barcelona”, relata el proyecto aussie del Dépor, de 19 años, que llegó este verano para el Fabril, procedente del Cornellà.

De familia griega, recorre desde hace casi una década el camino que no pudo transitar su tío Thymos, ya fallecido, que fue tentado para jugar en Inglaterra, aspiración a la que tuvo que renunciar por las cargas familiares. “Se quedó a trabajar en Australia”, cuenta. Y Tim pelea por ese sueño compartido, ahora en A Coruña, a casi 18.000 kilómetros de casa. Le empuja lo que ve a su alrededor, le refuerza ante la decisión que tomó este verano. “Quería salir de Barcelona y venir al Dépor era el mejor paso que podía dar. Tardé unos días, pero lo tuve claro. Es un equipo muy grande, muy profesional. Estoy feliz. Y la afición es increíble. Vi fotos antes de venir y me pareció una locura, me animó a decidirme”, cuenta el extremo, en estos momentos a las órdenes de Gilsanz, a unas semanas del inicio de la Tercera RFEF.

Su equipo y su competición estará unos peldaños más abajo de donde se probó este verano. Antes de que el Deportivo fuese conformando el puzle de su plantilla, el australiano fue uno de los meritorios a las órdenes de Borja Jiménez. Sus credenciales: potencia, planta y hasta un gol. Un extremo con trasfondo de delantero. “De pequeño jugaba en punta, pero empecé con 14 o 15 años a probarme en banda porque quería tocar más balón y porque tampoco era muy alto. Me acabó gustando”, apunta.

Antes de opositar a cabalgar por el costado de Riazor, tuvo también que afrontar penurias pasadas y presentes. “Llevo dos años sin ver a mi familia por la pandemia y no sé si me dará tiempo en estas navidades, a lo mejor tengo que esperar al verano”, lamenta y repara, además, en sacrificios ya asumidos como cotidianos. “Es muy duro. Entre los 11 y los 14 años estaba con algún familiar en Barcelona y jugaba en verano en Australia, pero a partir de esa edad ya me quedé solo. Tus padres no viven a una distancia como para irlos a ver el fin de semana. Es triste”, cuenta quien vivió su etapa de formación entre el Espanyol y el Cornellà y a quien no es raro ver en los últimos tiempos en convocatorias de Australia sub 23.

Mientras llega el reencuentro, Tim se adapta a su nueva vida con el filial, donde ve “mucha calidad”, y en la residencia, donde ya ha hecho “amigos”, a pesar de ser un recién llegado. La mayoría son jugadores de las categorías inferiores. También le hace la horma a A Coruña, donde a pesar de la distancia, se siente cómodo por una casualidad orográfica. “Me gusta, es muy bonita. Me recuerda a Wollongong, la ciudad en la que nací. Con el mar...”. Un nuevo hogar en las antípodas, pero también familiar, que anhela que le impulse a la élite, a Riazor.