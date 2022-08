La Federación aplaza el Dépor-DUX e inicia el proceso para expulsar al club madrileño

La Federación decidió ayer aplazar el partido que esta tarde debían disputar en Riazor el Deportivo y el DUX Internacional de Madrid en el que debería ser el estreno blanquiazul en la competición esta temporada. Lo hizo al mismo tiempo que anunciaba la “desinscripción” provisional del club madrileño, que podría desembocar en la expulsión definitiva del campeonato y su sustitución por otro equipo. El Deportivo, en vista de los acontecimientos, solicitó anoche aplazar la jornada al completo para no vulnerar los principios de la competición y debido al “escaso margen” con el que se tomó la decisión.

El DUX tiene ahora de plazo hasta el lunes para recurrir la decisión del Juez Único de Competiciones No Profesionales, quien ayer tomó la decisión de posponer el encuentro e iniciar el procedimiento para la desinscripción del conjunto madrileño de la Primera RFEF.

La Federación se ampara en uno de los artículos de su Reglamento General para sostener la expulsión de un club que se encontraba ya inscrito en la competición, una posibilidad que de antemano se presentaba poco probable. Los órganos federativos decidieron recurrir a los apartados sobre los requisitos para formalizar las inscripciones en cuanto quedó constancia de que el DUX no se iba a presentar esta tarde en Riazor para disputar su partido contra el Deportivo de la primera jornada.

El conjunto madrileño ya había amenazado durante todo el verano con esa posibilidad debido a una serie de problemas financieros que le impidieron conformar una plantilla y entrenar, pero la confirmación oficial llegó el jueves mediante la comunicación tanto a la Federación como al Deportivo de que no viajaría hasta A Coruña.

Una vez quedó constancia de la incomparecencia, la Federación activó el proceso para la “desinscripción” del DUX y su posible expulsión definitiva de la Primera RFEF debido a todos los “indicios”, según fuentes conocedoras de la situación, de que el club madrileño podría dejar una vacante en el campeonato.

El hecho de que el DUX ya no se presentara a la fase autonómica de la Copa RFEF a mediados de este mes, que no contara con jugadores inscritos y que no comenzara ni siquiera la pretemporada, sumado a la confirmación de que no se presentaría en Riazor, hizo a la Federación mover ficha para, según manifestó, proteger la competición. “La RFEF informa que en el día de hoy [por ayer], el Juez Único de Competiciones No profesionales y en atención a lo previsto en el Reglamento General de la RFEF y al conjunto de información disponible y a los hechos que han quedado acreditados hasta el momento, ha resuelto iniciar un procedimiento de desinscripción del equipo Dux Internacional de Madrid de la categoría Primera Federación. Se ha dado al club un plazo para presentación de alegaciones antes de la resolución definitiva”, indicó la Federación en un comunicado. “La resolución se ha dictado con el objeto de garantizar el adecuado desarrollo de la competición, velar por el fair play deportivo y garantizar los derechos de los otros clubes de la competición”, añadió.

El DUX dispone ahora hasta el lunes para solucionar todas las irregularidades y evitar así la expulsión definitiva. De no hacerlo, la Federación le buscaría sustituto por méritos deportivos, según el Reglamento General. Los descendidos de Primera RFEF con mejor puntuación el curso pasado aparecerían así como los principales aspirantes, con el Talavera a la cabeza. Habría margen, aunque exiguo, debido a que la Segunda RFEF no comienza hasta el próximo fin de semana.

El DUX podría recurrir su desinscripción definitiva en segunda instancia, pero eso ya no suspendería decisión que adopte el Juez Único de Competiciones No Profesionales. El club madrileño podría acudir incluso a la justicia ordinaria, aunque con pocas posibilidades de paralizar la competición, con el trasfondo detrás del enfrentamiento que mantiene desde hace meses con la Federación.