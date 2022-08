El Cádiz se enroca, la grada pita y el Dépor esperará a Lucas hasta el descuento

Una lucha contra el Cádiz y contra el reloj, pero con paciencia, dominando los tempos. El equipo andaluz escenificó su enésimo atrincheramiento al expresar públicamente que no va a dejar salir a Lucas. El Deportivo, mientras tanto, sigue decidido a esperarlo hasta el descuento del descuento. Siempre sin hacer locuras y sin olvidarse de tener un plan b a mano. Un cuadro aún inacabado cuando quedan menos de tres días para que se cierre el mercado y con Lucas estrenando, este lunes, su rol de suplente a las órdenes de Sergio. Salió al campo en el minuto 66 entre una pitada de la grada. Una incomodidad que se reprodujo cada vez que tocaba el balón. Ambiente insostenible, A Coruña le espera con los brazos abiertos.

“Es que no hay caso Lucas. El 2 o 3 de septiembre daré una rueda de prensa sobre este mercado, que ha sido convulso por muchos motivos. Por nerviosismo, quizás por sobreinformación. Pero, para mí, el caso Lucas no existe”, reafirmó el presidente del Cádiz Manuel Vizcaíno a los micrófonos de Dazn en la previa del duelo ante el Athletic (0-4).

El máximo mandatario andaluz no niega la reunión del pasado fin de semana con Lucas, que le pidió irse al Dépor. Eso sí, le resta importancia. “Ha venido a la zona donde paso mis vacaciones y he tomado con él un café, amigablemente, pero eso no significa más que eso. Lo hago con muchos jugadores. Lucas me expresó una idea, yo la mía. No hay caso Lucas Pérez”, insistió en una frase que ya deslizó hace semanas y a la que se aferra a día de hoy. También relativizó la suplencia de anoche del ariete. “Yo a entrenador no me puedo meter”, terció.

El Cádiz se enroca, de esta manera, en una operación que aún sigue viva, más allá de la extrema dificultad que siempre ha entrañado llevarla a cabo. A pesar de la imposibilidad del equipo coruñés de satisfacer económicamente a Lucas al nivel de Primera, ese escollo está, en un principio, superado por la voluntad del futbolista de jugar en el estadio de Riazor. Lucas perderá mucho dinero, lo asume, aunque todo dependerá de si el equipo es capaz de ir escalando categorías en los próximos ejercicios.

Queda por doblegar la resistencia del Cádiz, su club de origen. La salida de Lucas es para los amarillos el adiós a uno de los activos de la salvación del pasado ejercicio. Supondría también, en caso de producirse en los términos aspirados por Deportivo y jugador, un golpe a su límite salarial, ya que tendrían que asumir la amortización de lo comprometido al Elche el pasado mes de enero sin ayuda extra. Otro de los escollos, y quizás el más importante, es el errático inicio de liga de los amarillos y su incapacidad para encontrar relevos de garantías en la delantera. Hace unas horas ató a Brian Ocampo, de 23 años y sin experiencia en Europa. Sigue buscando más opciones ofensivas en el mercado, pero le cuesta encontrar futbolistas que mejoren lo que tiene y que sean asequibles económicamente.

Todo en contra para allanar la salida de Lucas al Deportivo, pero el equipo coruñés cuenta con la voluntad del futbolista, con el mal ambiente generado en Cádiz y con una buena dosis de paciencia para luchar por lo que hace algunas semanas parecía un imposible.