El Cádiz no cede con Lucas: "porcentaje cero" de salir

El Cádiz no cede y mantiene la puerta cerrada a una posible salida de Lucas Pérez a pesar de la insistencia del delantero coruñés en regresar al Deportivo. El club andaluz se sigue mostrando firme públicamente y rechaza cualquier opción de que el jugador pueda abandonar el equipo en el tramo final del mercado de fichajes a pesar de que le ha trasladado a la cúpula cadista su deseo de volver a A Coruña y de que el ambiente alrededor de su figura se está enrareciendo.

El lunes fue suplente en la contundente derrota de su equipo frente al Athletic (0-4) y cuando entró al campo en la segunda parte recibió una pitada generalizada de sus aficionados, que le pidieron incluso que se marchara al grito de “Lucas, vete ya”.

El presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, descartó cualquier posibilidad de que Lucas se marche antes de que finalice el mercado después de que trascendiese una reunión entre ambos en la que el jugador le trasladó su deseo de regresar al Deportivo. Vizcaíno se negó e insistió en que el delantero permanecerá en el Cádiz. El director deportivo del club, Jorge Cordero, también se ha pronunciado.

“Creo que el presidente lo dejó claro ayer. Porcentaje cero de que salga del Cádiz”, aseguró Cordero. “Al jugador ya se lo comunicó el presidente el otro día. El tema no es agradable, porque el jugador siente o tiene algún problema personal. Creo que Lucas es un profesional y siempre lo va a dar todo mientras esté aquí, que estará este año y dará todo por esta camiseta. Hay que recuperarlo y dará todavía muchos éxitos al Cádiz Club de Fútbol, pero no hay más caso Lucas para nosotros desde hace tiempo. Ahora para nosotros ya es trabajar y que se una a todos, que está unido y es un gran chaval. De eso no tengo ninguna duda”, afirmó el director deportivo del Cádiz en su comparecencia.

El club andaluz mantiene en público su postura intransigente a pesar de la insistencia de Lucas. El delantero coruñés le trasladó al presidente del equipo que mantuviera su palabra de permitirle marcharse al Deportivo, pero el dirigente considera que esa posibilidad solo podría ejecutarse en caso de que el conjunto blanquiazul hubiera ascendido a Segunda División.

A pesar de que el Cádiz no abre la puerta a la salida del coruñés, sigue reforzándose en la parcela de ataque e incluso rastrea el mercado en estos últimos días para incorporar otro delantero. Lo mismo le ocurre al Deportivo, para el que la llegada de un atacante es una prioridad desde hace un mes. Mantiene sus esperanzas en Lucas, pero ya ha activado otras opciones.

El mercado del conjunto blanquiazul está marcado también por el capítulo de salidas. Héctor Hernández no cuenta para el proyecto, pero su marcha se ha enquistado. Sin su despedida, al club no le quedaría ninguna ficha sénior para otra incorporación además de la del delantero.