Tiempo límite para el DUX

El Caso DUX sumó ayer un nuevo capítulo desde que la Federación decidiera desinscribir al club de la Primera RFEF y aplazar el partido que debía disputar el sábado ante el Deportivo en Riazor en el que debía ser el estreno blanquiazul esta temporada. El conjunto madrileño ha ganado tiempo en medio del enredo en el que se ha convertido el inicio del campeonato y tiene hasta el mediodía de hoy para garantizar la inscripción del número mínimo de licencias establecido para participar en la competición (17). El plazo podría ampliarlo hasta la medianoche de mañana, cuando finaliza el mercado de fichajes, como el resto de equipos en el caso de depositar un aval cercano a los 500.000 euros (493.317).

El Juez Único de Competiciones No Profesionales emitió ayer a primera hora de la mañana una resolución tras expirar el plazo que le había dado al DUX Internacional de Madrid cuando decidió suspender su inscripción en el campeonato de manera provisional y reconoció su derecho a poder inscribir jugadores de acuerdo al plazo establecido. La Federación, sin embargo, redujo a los madrileños ese periodo “para garantizar los derechos en la competición de los otros clubes de la misma categoría y grupo”.

El DUX tendrá así que garantizar que podrá inscribir al mínimo de jugadores exigidos para participar en el campeonato, precisamente uno de los motivos que esgrimió la Federación para desinscribir a los madrileños de forma provisional y abrir la puerta a su posible expulsión. Esa opción sigue estando sobre la mesa, pero la RFEF le ha otorgado un periodo de gracia a un club cuya participación sigue estando en el aire.

En el caso de que el DUX no logre reunir el mínimo de licencias exigidas o considere que no debe presentarlas antes de este mediodía como le ha requerido la Federación, deberá depositar un aval de 493.317 euros. Esa cantidad corresponde a “los perjuicios económicos que causaría a los demás clubes del mismo grupo” de no participar finalmente en la competición, según la RFEF.

El Juez Único de Competiciones No Profesionales adopta así una medida salomónica en medio del embrollo iniciado con la “desinscripción” provisional del club madrileño. “El Juez Único considera que deben garantizarse tanto los derechos del Club Dux Internacional SL como los derechos de los otros clubes; y, por ello, debe adoptarse una medida provisional que balancee ambos derechos”, justificó ayer la Federación.

La incertidumbre, sin embargo, continúa alrededor de la situación del conjunto que dirigía el exjugador deportivista Alfredo Santaelena. El DUX fue incapaz de diseñar una plantilla y ni siquiera inició la pretemporada. Tampoco participó en la fase autonómica de la Copa RFEF, así que avisó de que no se presentaría en Riazor. La Federación movió ficha para evitar que la competición se quedara sin un equipo y aplazó el partido para evitar la incomparecencia, con el Deportivo como principal perjudicado de nuevo por las maniobras de la RFEF.