El Deportivo apuró el último día del mercado veraniego para concretar tres operaciones: la rescisión de Héctor Hernández y los fichajes del joven delantero Max Svensson y del veterano central Pablo Martínez. El Cádiz dijo no a la salida de Lucas Pérez, al menos hasta enero, y el club coruñés maniobró primero el miércoles incorporando a un atacante polivalente como Kuki Zalazar y ayer con el fichaje del punta Max Svensson, de 20 años, hijo del mítico guardameta de balonmano sueco Tomas Svensson. Las últimas horas previas al cierre del mercado también sirvieron para oficializar la rescisión contractual de Héctor, que liberó una ficha sénior que el club utilizó para redondear la defensa con la contratación del central zurdo francés Pablo Martínez, de 33 años, con amplia experiencia en el fútbol galo y que en España llegó a jugar dos campañas con el Mallorca B. El hispano-francés, que firma dos años, aumenta la competencia en el centro de la zaga, finalmente con cuatro opciones a disposición de Borja Jiménez: Lapeña, Jaime, Granero y el propio Pablo Martínez.

Horas antes del fichaje del central, la duodécima novedad para el curso 2022-23, el Dépor anunció la contratación del joven Svensson, que llega cedido por una temporada desde el filial del Espanyol, con el que el curso pasado anotó nueve goles en Segunda RFEF. Allí, en Barcelona, nació el punta durante la etapa en la que su padre defendió la portería blaugrana. En la Ciudad Condal pasó por las categorías inferiores del Barça, Gavá, Cornella y Espanyol, club al que se incorporó en 2018 y con el que llegó a debutar con el primer equipo.

En total, cuatro campañas en el conjunto perico, dos en categoría juvenil y otras dos en el filial, las cuatro a las órdenes de Luis Blanco, que destaca de Svensson su “capacidad de adaptación a cualquier puesto de arriba”. “Quizá no es un punta muy referencia pero sí va bien al espacio, es dinámico y también es intenso para iniciar la presión en campo rival. Siempre nos ha aportado goles pero también genera otras cosas: aguanta bien el balón, es capaz de dar continuidad al juego y le gusta caer mucho a banda para generar situaciones de peligro”, argumenta el técnico del filial del Espanyol.

Sobre la polivalencia del joven, Blanco apunta que “puede jugar de nueve puro para crear situaciones de profundidad y de amenaza, como segundo punta con otro delantero más fijador, e incluso en algún momento ha actuado en banda y ha cumplido”, preferentemente “por la izquierda, a pierna cambiada”, ya que se trata de un jugador diestro. Un perfil, por lo tanto, diferente al de Gorka Santamaría, un delantero más de área y rematador.

Precisamente el ariete vasco fue el primero de los doce refuerzos que firmó el Dépor este verano. Además de Gorka, llegaron nuevos Víctor Narro, Isi Gómez, Edu Sousa, Roberto Olabe, Raúl Carnero, Alberto Retuerta, Ibai Gómez, Rubén Díez, Kuki Zalazar, Max Svensson y Pablo Martínez. De esta forma, y con la inscripción del canterano Yeremay Hernández con una de las fichas sub 23 del primer equipo, el Dépor ocupa los 24 dorsales disponibles en Primera RFEF:18 sénior, más los seis sub 23 que lucirán Brea, Trilli, Soriano, Retuerta, Svensson y el propio Yeremay.

El club rescinde a Héctor Hernández y completa la revolución en el lateral izquierdo

El Deportivo comunicó anoche la rescisión contractual de Héctor Hernández, que tenía firmado un año más pero que no entraba en los planes del club para esta campaña. El vallisoletano, ejemplar por su total implicación, compromiso e identificación con el proyecto blanquiazul, cierra así sus dos campañas en Riazor, con menos protagonismo en la primera pero siendo uno de los fijos de Borja Jiménez el curso pasado. En total, 45 partidos con la camiseta del Dépor, que con la salida de Héctor completa la revolución total en el puesto de lateral izquierdo.

Ninguno de los dos carrileros zurdos que estuvieron a las órdenes del abulense el curso pasado, Diego Aguirre y el propio Héctor, continúa actualmente en la plantilla. El club optó por firmar a dos futbolistas nuevos para esa demarcación, Alberto Retuerta y el coruñés Raúl Carnero, enseñándole la puerta de salida a Héctor, quien ni siquiera llegó a estrenarse en los amistosos de pretemporada. Anteriormente, el Dépor había decidido no renovar el contrato de Aguirre, con un papel secundario durante la única temporada que perteneció al club coruñés.