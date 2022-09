El entrenador deportivista, Borja Jiménez, destacó la reacción del equipo en la segunda parte para darle la vuelta al marcador frente a una Balompédica Linense a la que elogió por su propuesta en Riazor. El técnico admitió que la primera mitad de los suyos no fue buena, pero rescató la propuesta tras el descanso.

“Estoy contento porque hemos ganado. Nos ha costado mucho entrar al partido. La primera parte no ha sido buena. Teníamos un rival enfrente que sabíamos que nos lo iba a poner difícil. Equipo valiente con la pelota, que hace muchas cosas bien... Nos hemos equivocado atacando demasiado deprisa y hemos tenido que defender transiciones. En el descanso modificamos cosas y estuvimos más cómodos, se vio al Deportivo reconocible en la segunda parte”, resumió Borja Jiménez sobre el estreno deportivista en el campeonato.

El entrenador deportivista también reconoció que a algunos jugadores pudo pesarles el escenario y que les transmitió tranquilidad en el descanso. “Les he dicho que muchos ya jugaron ante 30.000 espectadores aquí, que no podían estar nerviosos por eso, que queremos vivir tardes mucho más importantes que esta, que no podíamos perder la esencia. Además, hicimos algunos cambios tácticos, como ajustar las posiciones de Quiles, Mario Soriano, Antoñito. A partir de entonces, hemos atacado mucho más y mejor y hemos hecho posesiones más largas. Hemos logrado meter la pelota dentro en la zona de tres cuartos y la segunda parte ha sido bastante buena”, subrayó.

Borja Jiménez se detuvo en la actuación de Mario Soriano, protagonista por los dos goles que permitieron al Deportivo remontar el partido. “Soy muy exigente con él. Tenemos muy buena sintonía y soy muy claro con él. No ha hecho una buena primera parte, pero en la segunda ha entendido dónde tenía que estar. Estamos descubriendo a un Mario con gol, que ya el año pasado sin él era superlativo. Ahora tiene que trabajar y no dejar de hacerlo, porque si no será uno más”, reflexionó sobre el papel del centrocampista en el partido.

El técnico analizó también los minutos de Rubén Díez, que entró en la segunda parte y consiguió que el Deportivo se adueñara del partido. “Es muy buen futbolista y nos ha dado pausa al juego. Entendió muy bien dónde debía posicionarse. Hace giros rápidos y, aunque llegó tarde a la pretemporada, está a tiempo. Puede jugar en cualquiera de las cuatro posiciones de ataque”, señaló.

El sacrificado fue Gorka Santamaría, sin apenas intervenciones en la gris primera parte del Deportivo. “Nos estira más la línea y nos la fija más. Lo hemos cambiado porque interpretamos que el partido nos iba a llevas más a situaciones de desmarque. Si el partido hubiera ido a centros laterales no lo puedes quitar del campo porque es muy rematador. Será un jugador que va a hacer muchos goles porque lo lleva en la sangre”, destacó sobre el delantero.

“Queríamos que se situara entre central-lateral para sujetar a toda su línea y que aparecieran ahí Ibai. Se le ve muy ilusionado y transmite esa ilusión por jugar en el Dépor. Para él la categoría es lo de menos y es lo más importante. A partir de ahí tiene que ir sumando minutos”, indicó el técnico deportivista sobre Ibai Gómez.