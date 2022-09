Carlos Rosende expresó ayer su plena confianza en la plantilla con la que el Deportivo intentará cumplir al tercer intento el objetivo del ascenso a Segunda División. A juicio del secretario técnico del club, el potencial del actual plantel es superior al del curso pasado. “Pensamos que sube el nivel, pensamos que hay más alternativas, jugadores con experiencia que nos van a dar carácter y competitividad en momentos críticos. Estamos convencidos de que disponemos de muy buenos jugadores y de que la gente que está aquí quiere estar aquí”, afirmó ayer desde la sala de prensa de Riazor apenas unas horas después del cierre del mercado veraniego de fichajes.

Una vez finalizado ese plazo con la rescisión de Héctor Hernández y las incorporaciones a última hora del delantero Max Svensson y el central Pablo Martínez para completar la plantilla, Rosende hizo balance convencido de que ha logrado confeccionar un grupo competitivo y mejorado con respecto al anterior ejercicio. En ese sentido, el club ha “cambiado un poquito” su línea de trabajo apostando por más “carácter y madurez” como los del último fichaje, el central francés Pablo Martínez, al que la secretaría técnica seguía desde hace tiempo. “Su trayectoria habla por él. Es un jugador con cartel y eso te obliga a que los tiempos no siempre sean los que tú quieres que sean. Ha llegado al final y estamos muy contentos. Hacía falta firmar un jugador experimentado. Completamos una nomina de centrales muy potente para la categoría”, comentó sobre el cuarteto que forman Lapeña, Jaime, Granero y el propio Pablo Martínez.

También se refirió a la salida de Héctor Hernández, que estaba programada desde “principios de julio” pero al que el club acabó rescindiendo horas antes del cierre de mercado. “Es una decisión deportiva. Entendíamos que el formato de lateral izquierdo tenía que ser uno mayor de 23, y apostamos por Raúl, y un sub 23, Retu. A Héctor se lo comentamos a principios de julio y en todo momento intentamos que se resolviera antes. Nuestra idea era resolverlo hace un mes y medio. Se resolvió el ultimo día pero no ha sido por nuestra voluntad”, zanjó.

Además de avanzar que el club trabaja en solucionar lo antes posible las renovaciones de Quiles y Mackay, el secretario técnico analizó también la situación del canterano Dani Barcia, cuyo salto al primer equipo tendrá que esperar porque “quizá su proceso vaya ahora más lento, pero eso no significa que no pueda llegar a ser un gran jugador”. “Estamos del lado de Barcia. No es indisciplinado. Es un buen chaval”, apuntó sobre el joven defensa.

Lucas solo encajaba “libre”, así que no hubo oferta al Cádiz

Carlos Rosende se refirió al fichaje frustrado de Lucas Pérez, por el que el Dépor no llegó a presentar una oferta al Cádiz porque solo contemplaba su regreso con la carta de libertad. “Le estamos agradecidos por su deportivismo al haber manifestado que quería venir. Quería volver a casa, tiene contrato en vigor y nosotros respetamos mucho al Cádiz, como a todos los clubes. No ha podido resolverse porque tenía contrato en Cádiz. Le estamos agradecidos por el esfuerzo que ha hecho porque ha manifestado que quería volver al Deportivo en este momento de su carrera. La situación de Lucas pagando un traspaso no existía. Estábamos dispuestos a encontrar encaje si estaba libre”, recalcó. “Fuimos muy claros con Lucas. El Deportivo respeta mucho al Cádiz y si no entra en situación de comprar al jugador, no va a tratar con el Cádiz. Lucas puso mucho de su parte. Le estamos muy agradecidos por ese esfuerzo. Estamos muy contentos con la plantilla con la que contamos”, añadió Rosende desde la sala de prensa del estadio de Riazor. Tampoco está a las órdenes de Borja Jiménez el delantero canterano Noel López, que prefirió la oferta del Real Madrid y “se va del Deportivo porque quiere”. “La decisión es suya. Nuestra propuesta era deportiva y económica. Creíamos en Noel y los números de la pasada temporada lo demuestran. Ojalá esté muchos años en el Real Madrid porque sería muy bueno para el Deportivo”.