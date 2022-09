Álex, Raúl y Mackay, estandartes desde el primer día

Álex Bergantiños e Ian Mackay, capitanes y únicos coruñeses que acabaron la pasada temporada a las órdenes de Borja Jiménez, comienzan la actual compartiendo vestuario con otro paisano más: el retornado Raúl Carnero. Los tres pasaron por las categorías inferiores en Abegondo y tuvieron que hacer las maletas para acumular méritos fuera y ganarse, antes o después, el derecho o volver. Álex se curtió en el Xerez, Granada y Nástic para regresar en 2011 y convertirse en santo y seña del club de su vida, con un paréntesis de un año en Gijón en el curso 2017-18. Mucho más larga fue la odisea de Mackay, nada más y nada menos que quince años de carrera fuera, desde su adiós en 2006, hasta su regreso el pasado verano. Algo menos, once años, tardó en volver Raúl, recién fichado y que ya había debutado con el primer equipo cuando en 2011 tuvo que marcharse. Ahora, a los 33 años, cumple el sueño de jugar en Riazor, el estadio al que tantas veces fue de niño a animar al equipo de su corazón, igual que Álex y Mackay.

Tres auténticos estandartes , deportivistas desde la cuna, que ya ondean la bandera de su ciudad y de su club no solo en el vestuario sino también sobre el verde, todos titulares y con pleno de minutos en el estreno oficial de la temporada frente a la Balompédica Linense. Poca discusión, ninguna, ofrece la titularidad del guardameta de O Ventorrillo pese al fichaje este verano de Edu Sousa, otro excanterano blanquiazul. Mackay es uno de los pocos de la plantilla 2022-23 que parten como fijos en los planes de Borja Jiménez. En ese selecto club de teóricos imprescindibles también está Raúl Carnero. La secretaría técnica decidió cambiar por completo la posición de lateral izquierdo y optó por prescindir de otro verano, Héctor Hernández, para depositar su confianza en el retornado coruñés. El plan era completar esa demarcación con un sub 23 y para ello el elegido fue Alberto Retuerta, que en principio parte con el cartel de suplente.

Mucho más dura, a priori, será la competencia en el centro del campo, y más todavía si Borja Jiménez da continuidad al sistema con doble pivote por el que apostó tanto en pretemporada como en el estreno liguero del pasado sábado frente a la Balona. Este verano llegaron muchos y variados futbolistas capacitados para actuar en esa zona del campo —Isi Gómez, Roberto Olabe o Rubén Díez— pero en el debut Borja volvió a confiar tanto en Diego Villares como en el incombustible Álex Bergantiños. A sus 37 años, el de la Sagrada Familia mantiene intacto su protagonismo, independientemente de quién sea el que mande desde el banquillo. Pasan los entrenadores, pero el veterano centrocampista conserva su plaza entre los elegidos.

Los tres treintañeros y coruñeses, Álex, Raúl y Mackay están llamados a ser tres de los pilares sobre los que construir el objetivo del ascenso a Segunda. Experiencia, arraigo y un profundo sentimiento deportivista al servicio del Deportivo para intentar cruzar con éxito, al tercer intento, la meta del retorno al fútbol profesional.