Brais Suárez: "Soy portero desde los tres años”

Brais Suárez (A Coruña, 2003) llamó atención del deportivismo por su templanza y por sus hechuras bajo palos en el Dépor campeón de España juvenil de Marbella y en el equipo que enganchó en la Youth. Hoy busca dar pasos certeros hacia el primer equipo desde el Fabril.

¿La experiencia del año pasado le enseñó a usted y a sus compañeros lo que supone jugar en Tercera?

Sí, totalmente. Ya me lo decía mucha gente que había jugado con el Fabril, que iba a cambiar bastante la historia. Es jugar contra hombres y se nota esa pillería. Ahora ya vamos con una idea más clara y con otra mentalidad en el vestuario. Ya no nos sorprenden. El objetivo es ascender, tenemos equipo más que de sobra para poder hacerlo de manera directa

¿Compaginar aquellos partidos con la Youth League les servía para tomar contacto con la tierra?

Pues sí. Te hace volver al mundo real. Son campos pequeños y no son los mejores del mundo. Es bueno también para ti porque hace que te adaptes a cualquier condición.

Siguen siendo un grupo muy joven con algunos juveniles...

Antes se nos hacía algo raro, pero ahora ya no. Estamos haciendo un gran equipo. Tanto los que somos senior de primer año (2003) como los que son juveniles estamos dando un muy buen nivel.

Tras la vorágine de Marbella y de la Youth League, toca ralentizar los pasos. ¿Le inquieta llegar arriba?

Lo llevo con calma, pero sin dejar de exigirme al máximo para llegar al primer equipo, que es lo que buscamos todos. Tengo muy buena relación con David, que es nuestro entrenador de porteros. Siempre nos dice que debemos estar tranquilos, pero trabajando día a día porque es lo que te marca la diferencia para llegar o no, lo que puedan ver, lo que puedan analizar. Es importante el domingo, también los entrenamientos.

Se ha entrenado con los mayores. ¿Qué consejos le da Mackay?

Tanto él como Pablo y Edu son muy majos y cercanos. Ellos te enseñan y a mí me toca escuchar. Me dicen que siga trabajando, que no pierda la ilusión y que, aunque haya días que pueda parecer que te cuesta todo, esos son los que merecen la pena y en los hay que dar más caña que nunca.

¿Cuántos años lleva en el Dépor?

Empiezo mi duodécima temporada, empecé en el Benjamín B. Tengo esa suerte. En Abegondo conozco a todos, a los jardineros, a los fisios, a los utilleros... Te hace sentir cómodo y rendir mejor.

¿Siempre fue guardameta?

Sí, siempre, desde los tres años soy portero. Estaba con mi padre en casa, era pequeño y él me lanzaba la pelota y, en vez de devolvérsela con el pie, yo se la paraba. Me hizo gracia y poco a poco me fui profesionalizando más. Lo tuve muy claro.

¿Cuál es el primer recuerdo que le viene de la fase final de Marbella?

Muchas cosas. Queríamos que 25 años después el Dépor fuese de nuevo campeón de España. Fue una alegría inmensa allí y luego está el recibimiento en A Coruña y todo el reconocimiento de la gente. Miramos a Marbella, pero hicimos muy buena toda la temporada. Pero lo que más saco es la familia, el gran grupo que hicimos en el vestuario, porque, a pesar de que muchos ya no están, seguimos teniendo buena relación.

Y eran ganadores...

Muchas veces tienes un buen equipo, pero en aquel grupo nunca tuvimos la sensación de que fuésemos a perder, aunque nos enfrentásemos a grandes rivales.

¿Cómo llevó que le reconociesen, que le dijesen algo por la calle?

Es súper bonito, pero hay que llevarlo con la máxima humildad posible. Fue impresionante ya ese primer partido de la Youth en Riazor con ocho mil personas. Luego fueron 12 y más adelante más de 20 mil. A veces es difícil de asimilar. A veces aún hoy veo vídeos de entonces y se me ponen los pelos de punta. Ese momento cuando perdimos y la gente se queda aplaudiendo... Muchos aún los vemos, es increíble.

Se llegó a emocionar en una rueda de prensa posterior...

Sí. Es que pierdes y, aunque hicimos todos un buen papel, te duele no darle la victoria a toda esa gente. Justo después yo tuve dos o tres días duros, de no querer hacer nada, pero hay que seguir. No fue fácil

No se le veía nervioso...

Cuando entras al estadio sí lo estás y en el vestuario, cuando estás pendiente de la alineación y del árbitro, también. Ya cuando sales a calentar se te van yendo. Vuelves a entrar y regresan, mientras ya oyes a la gente animar. El túnel es aterrador. Estás dentro y escuchas más y más ruido y esa espera... Cuando estás en el campo y cuando haces una o dos buenas acciones, ya se te van todos. La gente me preguntaba si no escuchaba a la gente cuando animaba y la verdad es que no; solo cuando salía alguna pelota. Cuando estaba jugando, no escuchaba nada.

Muchos piensan en usted como el portero del futuro del Dépor...

Mucha gente te lo dice y se agradece oírlo, pero hay que ser realistas y seguir trabajando. Además, en el primer equipo hay tres grandes guardametas. Hay que saber esperar, llevarlo bien y tener paciencia. La gente te dice todas esas cosas buenas, pero decide el míster.

“Noel llevaba mucho tiempo aquí y sé que lo pasó bastante mal cuando tomó la decisión”

Más de diez años con Jairo, Barcia o Noel, que se acaba de ir...

Me llevo bien con todos, pero ellos son más cercanos, claro. Jairo y Dani son como mis hermanos. Son muchas horas, muchos viajes. Nos ponemos siempre atrás en el bus recordando anécdotas. Y en el campo, en los momentos complicados, dan un paso al frente.

Hay compañeros de esa generación como Guille Bueno o Noel López que tienen nuevos destinos.

Han decidido ir a otros proyectos, tomar otros caminos y son grandes amigos. Si lo han decidido así solo me queda desearles la mayor de las suertes posible. No tengo ninguna duda de que Guille o Noel tuvieron días difíciles cuando tomaron la decisión. Noel llevaba mucho tiempo aquí y sé que él lo pasó bastante mal, pero si él y su familia tomaron esa decisión, yo lo único que puedo hacer es apoyarles

¿Su camino está en el Dépor?

Estoy contento y, además, me queda otro año de contrato. Tengo que hacerlo lo mejor posible para que el Dépor siga confiando en mí. Sería una ilusión tremenda jugar en el primer equipo Llevo doce años en el club y es mi ciudad.

¿Dudó ante alguna llamada?

Alguna llamada llega, a mí y a todos (tras la copa). En ese momento notaba y lo sigo sintiendo que se me estaba dando confianza. Me hacían y me hacen sentir valorado.