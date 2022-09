El Deportivo Abanca iniciará el domingo contra el Rayo Vallecano en Abegondo (12.00 horas) su segundo asalto para regresar a la Primera División del fútbol femenino. La plantilla ha experimentado este verano una profunda reconstrucción de la mano de Rocío Candal, responsable deportiva del conjunto blanquiazul. El nuevo proyecto se le ha encomendado a Irene Ferreras, que dirigirá un equipo renovado. "Estamos súper contentos con la plantilla que confeccionamos. Creemos que está capacitada de sobra para pelear por el objetivo que tiene el Dépor Abanca, que es el ascenso", afirmó esta mañana Candal sobre el objetivo de la temporada. "La plantilla conserva futbolistas de la temporada pasada y refuerzos que creemos que nos van a dar ese salto de calidad", añadió.

Irene Ferreras será la entrenadora en sustitución de Miguel Llorente, destituido a comienzos de verano después de una temporada de altibajos en la que no se alcanzó el objetivo del ascenso. "Es verdad que estuvimos trabajando en otras opciones y valoramos diferentes nombres, pero Irene era nuestra primera opción. Observamos que había esa predisposición de estar aquí. Teniendo la oportunidad de seguir en el Real Madrid ella quería estar aquí. Teníamos claro que era la mejor opción. Es una técnica que está más que capacitada. Es la idónea para desenvolver un proyecto que sea lo más duradero posible por llegar a la elite", describió esta mañana Rocío Candal.

En la comparecencia de la responsable deportiva del Dépor Abanca, que comenzó a mediados de la campaña pasada su trabajo en el club como asesora de la secretaría técnica para el equipo femenino, salieron otros nombres propios, como el de Alba Merino. La centrocampista, una de las jugadoras más representativas del proyecto, abandonó este verano el club luego de no alcanzar un acuerdo para su renovación y con acusaciones hacia la directiva. "Fueron decisiones deportivas cien por cien. En el caso de Alba Merino aprovecho desde aquí para agradecer su paso por el Deportivo. En su caso hubo una negociación y no llegó a buen puerto. En las reuniones Alba rechaza dos propuestos del Deportivo y de esa manera finalizó su etapa", apuntó Candal.

Los problemas extradeportivos de la temporada pasada, centrados en la suspensión temporal de Miguel Llorente también fueron explicados por la responsable del Dépor Abanca. "Me pilló un poco entrando al club. Estaba asesorando a la secretaría técnica. Era un caso más ajeno a lo puramente deportivo", razonó. "El tiempo que he coincidido con Miguel Llorente ha sido un profesional ejemplar y a partir de eso se toman decisiones y también consideramos que fue una temporada de mucho desgaste", explicó sobre la decisión de que no continuara.